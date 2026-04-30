Prevención. Descacharrado: Jujuy continúa reforzando la prevención de chikungunya y dengue con acciones claves en territorio

La prevención empieza en casa y se fortalece con un Estado presente. Ante ello, definimos un nuevo cronograma semanal para San Salvador.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Salud de Jujuy, continúa con operativos semanales de descacharrado en distintos barrios de la capital y en toda la provincia, a través de un trabajo coordinado con municipios, equipos de Atención Primaria y la comunidad para reducir criaderos de mosquitos y cuidar la salud de cada familia.

Estas acciones, organizadas según vigilancia territorial, permiten intervenir de manera focalizada, anticiparse al riesgo y avanzar con prevención concreta en cada zona. En paralelo, el trabajo se replica en localidades del interior mediante estrategias articuladas con gobiernos municipales, fortaleciendo una respuesta sanitaria sostenida en todo Jujuy.

Durante cada operativo, el personal de salud recolecta objetos en desuso o recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos, entre ellos:

* Floreros

* Latas

* Botellas

* Baldes

* Neumáticos

* Macetas

* Lonas

* Tuppers

* Bolsas

* Palanganas

* Bebederos

* Potes de helado

* Tachos de pintura

Horario de inicio: 8:30 horas

Lunes 4/05 – CAPS Alberdi (Barrio Alberdi)

Martes 5/05 – CAPS FONAVI (Barrio 370 Viviendas)

Miércoles 6/05 – CAPS Luján (Barrio Luján)

Jueves 7/05 – CAPS René Favaloro (ATSA, El Mirador, Asentamiento El Mirador y ADEP)

Viernes 8/05 – CAPS San Martín (Barrio San Martín)

Mapas y recorridos por barrios

Para conocer el recorrido, ingresá en: https://acortar.link/1KHu95

La participación de cada vecino es clave: mantener patios limpios, eliminar recipientes con agua estancada y acompañar estos operativos permite construir comunidades más seguras, saludables y preparadas.