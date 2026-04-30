Noticias de Jujuy

Inclusión. ¡Se viene la Matiné «Mascarada» para jóvenes y adultos con discapacidad!

Jujuy
¡Se viene la Matiné Mascarada para jóvenes y adultos con discapacidad!

Música y baile en un espacio para jóvenes y adultos con discapacidad, promoviendo integración y recreación.

Con el objetivo de garantizar el derecho al esparcimiento y la recreación, desde la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la secretaria de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, se invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Matiné Bailable, una propuesta destinada a jóvenes y adultos con discapacidad,

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de mayo, en el horario de 16 a 19 horas, en las instalaciones de TOPADO, ubicadas en Av. Bolivia 1501, San Salvador de Jujuy.

La actividad será con entrada libre y gratuita, y propone una jornada de esparcimiento con música y baile. La temática para este evento es “Mascarada”.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la cartera social provincial, que buscan generar oportunidades de participación activa, fortaleciendo vínculos y garantizando el acceso equitativo a propuestas recreativas y culturales

También podría interesarte
Jujuy

Taller de prevención de violencia en el noviazgo en el Secundario N° 43 de Alto…

Jujuy

Prevención de la violencia digital. Más de 130 jóvenes participaron en La Mendieta…

Jujuy

Plan Provincial 2026-2028. Trabajo territorial con la Mesa Interinstitucional en el…

Jujuy

Firma de Convenio Marco . La Oficina Anticorrupción se suma al Estado Digital

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.