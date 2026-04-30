Inclusión. ¡Se viene la Matiné «Mascarada» para jóvenes y adultos con discapacidad!

Música y baile en un espacio para jóvenes y adultos con discapacidad, promoviendo integración y recreación.

Con el objetivo de garantizar el derecho al esparcimiento y la recreación, desde la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la secretaria de Desarrollo Integral del Ministerio de Desarrollo Humano, se invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Matiné Bailable, una propuesta destinada a jóvenes y adultos con discapacidad,

El evento se llevará a cabo el viernes 8 de mayo, en el horario de 16 a 19 horas, en las instalaciones de TOPADO, ubicadas en Av. Bolivia 1501, San Salvador de Jujuy.

La actividad será con entrada libre y gratuita, y propone una jornada de esparcimiento con música y baile. La temática para este evento es “Mascarada”.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en las políticas públicas impulsadas por la cartera social provincial, que buscan generar oportunidades de participación activa, fortaleciendo vínculos y garantizando el acceso equitativo a propuestas recreativas y culturales