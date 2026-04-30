Firma de Convenio Marco . La Oficina Anticorrupción se suma al Estado Digital

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización rubricó un convenio con la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Jujuy. El acuerdo fue suscripto junto a la fiscal Anticorrupción, Josefa Herrera, y el fiscal adjunto, Javier De Bedia Quintana.

El propósito del convenio es fortalecer la capacidad de respuesta de la Administración Pública provincial ante las demandas ciudadanas, garantizando mayor celeridad, efectividad y transparencia en los procesos administrativos.

Como responsables de la política de modernización de la Administración Pública provincial, el Ministerio de Modernización acompaña y asiste a entes autónomos provinciales y organismos descentralizados y empresas del estado en su transformación digital haciendo efectivo los lineamientos políticos del gobernador Carlos Sadir.

Entre las acciones clave se destaca la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica, que incluye la designación de un referente como intermediario para facilitar el proceso de digitalización e innovación de las gestiones administrativas. GDE permite facilitar la comunicación, promover la integración tecnológica, la compartición de datos y la interoperabilidad de sistemas entre las distintas unidades organizativas provinciales.

La ministra Isolda Calsina destacó: “La digitalización agiliza los procesos administrativos y fortalece la transparencia y la eficiencia del Estado. Este convenio refleja nuestro compromiso con una modernización integral que garantice servicios públicos más accesibles para todos los jujeños.”

Por su parte, la Josefa Herrera enfatizó la necesidad de cooperación interinstitucional: «Es imprescindible avanzar en este proceso de digitalización”.

De esta manera, la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso con la modernización del Estado y la cooperación interinstitucional como pilares de una gestión pública orientada a la transparencia y al servicio de la ciudadanía.