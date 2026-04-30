Taller de prevención de violencia en el noviazgo en el Secundario N° 43 de Alto Comedero

El taller de sensibilización y concientización fue organizada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy.

Con una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en el Colegio Secundario N° 43 del barrio Alto Comedero el taller “La violencia en las relaciones afectivas”, destinado a jóvenes del ciclo básico y orientado. La propuesta abordó el fortalecimiento de la autoestima y el conocimiento de los derechos de las y los estudiantes, promoviendo herramientas para identificar y prevenir situaciones de violencia.

Durante la jornada también se brindó información sobre violencia digital, considerando el uso intensivo de redes sociales por parte de las juventudes y las consecuencias reales que puede generar su mal uso.

La actividad de sensibilización y concientización fue organizada por la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de Mujeres del Gobierno de Jujuy.

Al respecto, la secretaria de Equidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo, destacó la importancia de acercar información para prevenir la violencia en las relaciones afectivas, haciendo especial hincapié en la identificación temprana de señales de alerta en los noviazgos. En ese sentido, valoró la activa participación de estudiantes de 3°, 4° y 5° año de la institución.

En otro tramo, Luna Murillo señaló que también se brindó información sobre el nuevo régimen penal juvenil que entraría en vigencia en los próximos meses. Subrayó que la edad de responsabilidad penal es un aspecto relevante, ya que a partir de los 14 años pueden existir consecuencias legales.

“No todo queda en la nada o en un chiste”, expresó, al tiempo que advirtió que conductas como difundir imágenes sin consentimiento, amenazar o hostigar en entornos digitales también pueden implicar sanciones. En ese marco, enfatizó que el objetivo es informar, generar criterio y acompañar la toma de decisiones: “Un joven informado decide mejor”.

En esa línea, sostuvo e instó a los padres o tutores responsables, la importancia del diálogo en el ámbito familiar, dado que muchos adolescentes y jóvenes desconocen la normativa vigente y suelen guiarse por lo que indican sus pares.

La funcionaria también indicó que numerosos jóvenes no conocían la existencia de los dispositivos de ayuda como la línea 102, el Consejo Provincial de Mujeres con su línea gratuita 0800-888-4363 o las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Finalmente, Luna Murillo valoró la realización de estos talleres como espacios fundamentales en el contexto actual. “Educar en tiempos de violencia es clave, porque educar previene”, afirmó, al tiempo que adelantó que se continuará con estas instancias en distintas instituciones educativas del nivel medio.