Prevención de la violencia digital. Más de 130 jóvenes participaron en La Mendieta del taller «Lo virtual es real»

Con la participación de las juventudes de La Mendieta, se desarrolló el taller «Lo virtual es real» en el marco de la prevención de la violencia digital.

En la localidad de La Mendieta se desarrolló el taller denominado “Lo virtual es real” junto a más de 130 estudiantes del Bachillerato N°4 “Armada Argentina” con el objetivo de reflexionar sobre la violencia en entornos digitales y las graves consecuencias en la vida real.

Durante la jornada a cargo del equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, se promovieron herramientas de prevención y actuación ante situaciones de violencia digital.

Se abordaron distintas problemáticas vinculadas al uso de las tecnologías, poniendo énfasis en el reconocimiento de situaciones de riesgo, el cuidado en redes sociales y la importancia de construir vínculos respetuosos también en el ámbito virtual.

Es importante recordar que la violencia digital incluye actos como acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, difusión de contenido sexual sin consentimiento, suplantación de identidad, vigilancia o control de la víctima y manipulación de información personal. No se trata de un fenómeno aislado sino de una extensión de la violencia que ocurre en el mundo físico con consecuencias en la vida de las personas, causando daño psicológico, emocional, afectando la privacidad, intimidad o dignidad de las personas.

En este sentido el taller “Lo virtual es real” permite acercar información clara y accesible a jóvenes generando espacios de reflexión sobre sus propias prácticas digitales y desnaturalizando que lo que ocurre en internet no tiene consecuencias. Asimismo, se fortalece la construcción de entornos digitales más seguros e inclusivos inculcando valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad colectiva.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció a la responsable del Área de Género de la Municipalidad de La Mendieta, Olga Portal por la articulación y el acompañamiento que hicieron posible el encuentro.

A cargo del taller estuvo Franco Dorado, Director de Políticas Culturales y Comunicación del Consejo Provincial de Mujeres.