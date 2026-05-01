Inclusión. El gobernador entregó certificados de capacitación a personas con discapacidad

Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de certificados a 17 personas con discapacidad que completaron una capacitación en servicio gastronómico.

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de entrega de certificados a jóvenes y adultos con discapacidad que finalizaron la capacitación “Mozo, comunicarte en la mesa”, una propuesta impulsada por el Gobierno de Jujuy para promover la inclusión sociolaboral.

Durante la ceremonia, el mandatario felicitó a los participantes por su dedicación y destacó el compromiso demostrado a lo largo del proceso formativo, subrayando la importancia de la capacitación continua para mejorar la calidad de los servicios y generar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, expresó su orgullo por el desempeño alcanzado por los estudiantes, valorando el impacto positivo de estas políticas en la construcción de una sociedad más inclusiva.

La formación, organizada de manera conjunta por los Ministerios de Desarrollo Humano y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, estuvo destinada a 17 participantes del Centro Deportivo, Social y Cultural, y se enfocó en el desarrollo de habilidades vinculadas al sector gastronómico, especialmente en comunicación, atención al cliente y calidad de servicio.

En este marco, Sadir agradeció el trabajo articulado de las áreas involucradas y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de continuar impulsando políticas públicas que garanticen el acceso a la formación y al empleo para personas con discapacidad.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó el crecimiento de los participantes, señalando que la capacitación no solo brindó herramientas laborales, sino que también fortaleció su autoestima y desarrollo personal, reafirmando que la inclusión es una construcción diaria.

La implementación del programa se llevó adelante de manera coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección de Formación Laboral, consolidando una estrategia integral de promoción del empleo inclusivo.

Del acto participaron además el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo; y el director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, junto a familiares de los egresados.

En la ocasión, el docente José Gámez recibió un reconocimiento por su labor y compromiso en la formación de los estudiantes.