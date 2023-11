Por su trayectoria y compromiso nombraron a una plaza “Ingeniero Pablo Labarta”

En un acto lleno de emotividad y reconocimiento, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, encabezaron la imposición del nombre “Ingeniero Pablo Labarta” a una plaza en el Loteo Labarta, ubicado en el barrio El Tipal. El evento contó con la presencia del homenajeado, el Ingeniero Labarta, y sus familiares, quienes participaron activamente en el descubrimiento de la placa que rinde un justo tributo a su legado.

La ceremonia contó con la presencia del homenajeado, el Ingeniero Pablo Labarta, así como de sus familiares, amigos y vecinos del barrio, quienes se congregaron para ser testigos de este momento significativo. El descubrimiento de la placa conmemorativa estuvo a cargo del intendente Raul “Chuli” Jorge, el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Aguiar y el propio Labarta, generando una gran emoción entre los presentes.

En este marco el intendente explicó que el barrio El Tipal, cariñosamente conocido como “Loteo Labarta” , tiene sus raíces en las décadas del 80, cuando el ingeniero Labarta, con visión y compromiso, inició su urbanización. “El ingeniero Labarta preservó la naturaleza, la biodiversidad. Fue un pionero porque esto tiene más de 25 años. Y esta maravilla que ha hecho la naturaleza la hizo compatible con la urbanización”. Esta elección del nombre para la plaza envía un mensaje a quienes desarrollan proyectos inmobiliarios, destacando la importancia de la armonía entre el crecimiento urbano y la conservación del entorno natural.

“Estamos muy contentos de responder a un pedido de todos los vecinos de imponerle el nombre a esta plaza con su nombre. No solo por haber sido un gran intendente, sino también por su trayectoria profesional y por ser un buen vecino” afirmó el intendente Jorge.

El acto contó con la presencia de hijos, nietos, bisnietos, y demás familiares, así como amigos y vecinos del barrio, quienes se unieron para rendir homenaje a un hombre que dejó un legado duradero en la comunidad.

En sus propias palabras, Labarta compartió anécdotas sobre la creación del barrio, recordando cómo, a pesar de las dificultades económicas, asumió la responsabilidad de desarrollar la tierra. “Asumí una carga pesada. Y hoy me siento libre como una paloma. Por haber cumplido con mi palabra, una palabra muy difícil”, expresó con emoción.

Labarta, además, destacó la importancia de planificar el loteo de manera cuidadosa, buscando el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación del entorno natural. “Buscaba la forma de que no se creen problemas en el barrio. En el barrio ya han pasado no sé cuántos años. Varios años la lluvia, los vientos, la sequía, todo. Yo no conozco que haya habido algún problema, algún accidente serio que no sea el normal”, afirmó con orgullo.

El acto en el Barrio El Tipal no solo fue la imposición de un nombre a una plaza, sino también la celebración de una vida dedicada al servicio, la planificación sostenible y el amor por la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/3SZMzyTzjbo