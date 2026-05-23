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Expo productiva. El gobernador Carlos Sadir recorrió la expo «Regiones Vivas» en El Carmen

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Sadir recorrió la expo Regiones Vivas en El Carmen

El gobernador Carlos Sadir visitó la muestra itinerante destacando el esfuerzo de los expositores y la visibilización de la producción local.

Con la presencia de más de 100 expositores de distintas localidades y una amplia agenda cultural, la propuesta “Regiones Vivas” fue también una oportunidad para celebrar el 52° aniversario de la ciudad de El Carmen. Durante su visita, el gobernador Carlos Sadir recorrió la muestra de artesanías, gastronomía regional y producción que ofrecieron expositores de las cuatro regiones de la provincia.

Acompañaron al mandatario el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González; legisladores provinciales y funcionarios municipales.

En la oportunidad, Sadir expresó que “este espacio permite a los productores y emprendedores vender y dar a conocer sus productos y creaciones”. Asimismo, resaltó la gran variedad de propuestas, desde artesanías y vinos hasta fiambres y productos regionales, además del esfuerzo de quienes viajan desde lugares lejanos para participar.

También agradeció a los intendentes y comisionados municipales por acompañar a cada emprendimiento de sus respectivas localidades.

Finalmente, el mandatario indicó que “es lindo ver gente de otras regiones en el aniversario de El Carmen, que puedan conocer esta hermosa ciudad e intercambiar experiencias”.

Cabe indicar que la muestra se realizó en la plaza central Domingo T. Pérez, donde hubo cocina en vivo con elaboración de soufflé de pejerrey y buñuelos; presentaciones de distintos ballets; radio abierta con productores y artesanos; pintura en vivo a cargo del artista Hugo Lamas y el cierre con una serenata folclórica.

Tanto en Perico como en El Carmen, la iniciativa tuvo como objetivo dar a conocer los distintos rubros y actividades que se destacan en cada región de la provincia. Además, la expo buscó generar vínculos comerciales entre expositores y visitantes.

Tanto el viernes como el sábado participaron integrantes de comunidades originarias de Humahuaca con frutos deshidratados; la comunidad de Ocumazo ofreció sidra y vino artesanal; mientras que emprendedores de San Antonio expusieron licores, dulces y mermeladas de ciruela, papaya y mango. A su vez, productores de Santa Catalina comercializaron carne de llama, cordero y cabrito.

También se sumaron emprendedores de Valle Grande, quienes promocionaron el fruto chilto y sus variantes en mermelada, almíbar y salsa picante. En tanto, productores de Aguas Calientes, pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo Agropecuaria “Arroyo El Cano Ltda.”, expusieron verduras de primera calidad.

Asimismo, participaron vitivinicultores de Tilcara, Puesto Viejo y otras localidades que integran la Ruta del Vino.

Emprendedores de San Francisco de Alfarcito, Abra Pampa, Uquía, Tres Cruces, Barrancas, Yacoraite y Coranzulí expusieron elaboraciones textiles realizadas con lana de llama y oveja.

La identidad cultural de las Yungas también estuvo presente con las bordadoras de Caspalá y Santa Ana, quienes exhibieron prendas y accesorios artesanales. En tanto, artesanos de Libertador General San Martín y Caimancito ofrecieron productos elaborados en cuero, lana y madera.

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