Fiesta patria. Cabildo de Jujuy: festejos por la Independencia con actividades culturales gratuitas para toda la familia

En la plaza de las Batallas se presentó este miércoles el concierto “Herederos de la Libertad – Los Caminos de la Independencia”.

deEl Cabildo de Jujuy es escenario de los festejos por la Independencia con actividades culturales gratuitas para toda la familia. En ese marco, en la plaza de las Batallas se presentó este miércoles el concierto “Herederos de la Libertad – Los Caminos de la Independencia”.

Nadia Serrano Antar, directora del Cabildo de Jujuy, detalló las actividades previstas por la conmemoración del 9 de julio y, en tal sentido, destacó la presentación del mencionado concierto andino con la participación de la Orquesta Sinfónica Andina “Felipe Fidel Amante”, la Orquesta de Instrumentos Andinos y Latinoamericanos de la Escuela Superior de Música y la Orquesta Andina de la Escuela Técnica N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”.

Además, adelantó que este jueves 9 de julio, a las 17 horas, en la Plaza de las Batallas y el Cabildo se celebrará el Día de la Independencia con la actuación del Ballet La Juventud Prolongada, el grupo Jujeños y Wara Calpanchay, invitando a familias y turistas a participar y disfrutar de un chocolate caliente.

La funcionaria resaltó que todos los eventos son libres y gratuitos, lo que fomenta la participación comunitaria y la revalorización de la historia y cultura local.

Además, comentó que, con motivo del cercano receso invernal en Jujuy, se lanzará un programa de vacaciones en el Cabildo, que incluirá talleres de cerámica, yoga y arte para niños, así como un encuentro de colectividades el próximo 18 de julio. Las actividades a desarrollarse podrán consultarse a través de las redes sociales oficiales del Cabildo.