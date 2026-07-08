Pueblos Indígenas. Reconocen a tejedores jujeños y anuncian la 5° Feria Artesanal de Invierno

En el marco del Día Internacional del Tejedor, la Secretaría de Pueblos Indígenas realizó un conversatorio para abordar las demandas del sector. Además, del 12 al 25 de julio se llevará a cabo la tradicional feria en Plaza España.

La Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy rindió homenaje a los tejedores y tejedoras de la provincia de cara al Día Internacional del Tejedor, que se conmemora el próximo 13 de julio. Como parte de los reconocimientos, se llevó a cabo un conversatorio destinado a debatir la realidad del sector textil y artesanal, y se anunció oficialmente la realización de la 5° Feria Artesanal de Invierno, que se desarrollará del 12 al 25 de julio en la Plaza España de la Casa de Gobierno.

Yolanda Cruz, secretaria de Pueblos Indígenas, destacó el valor cultural que poseen los artesanos de las distintas comunidades de la provincia. «Ellos hacen que siga viva nuestra cultura y que se mantengan las prendas tejidas. En cada una de ellas hay mucha historia de las comunidades, de nuestros abuelos y ancestros», señaló la funcionaria.

Asimismo, explicó que el conversatorio buscó escuchar las necesidades actuales del sector para coordinar el acompañamiento del gobierno provincial en la valorización y comercialización de sus productos.

Por su parte, el director de Patrimonio de la provincia, Sebastián Pasin, recordó que el organismo actúa como autoridad de aplicación de la Ley 5122 de promoción y difusión de la artesanía jujeña. En ese sentido, subrayó que “el tejido es uno de los rubros más fuertes de la artesanía local” y una “pieza clave de la identidad de la provincia”.

El plan oficial apunta a articular estas acciones en todo el territorio jujeño, potenciando la diversidad cultural de cada región. Como parte de esta estrategia de fortalecimiento, la 5° Feria Artesanal de Invierno ofrecerá al público una amplia variedad de prendas e indumentaria de abrigo, como guantes, medias, chalinas y chalecos elaborados mediante técnicas de aguja, telar y máquina.