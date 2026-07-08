Vacaciones. El invierno del Tren Solar: cuatro experiencias y una demanda que no para de crecer

Con una fuerte demandas en julio, la temporada de invierno, consolida al Tren Solar como una de la propuestas mas atractivas de la provincia.

El Tren Solar de la Quebrada llega al invierno 2026 con la agenda más completa desde su lanzamiento. A la ya consolidada demanda de sus experiencias regulares -180° y 360°-se suman dos experiencias que amplifican la propuesta para quienes visiten Jujuy en vacaciones de invierno; nuevas fechas de Cielo en Movimiento y el lanzamiento de Tren del Vino.

La temporada de invierno reafirma al Tren Solar como uno de los principales atractivos turísticos del norte argentino, con una propuesta que combina movilidad sostenible, paisajes únicos y experiencias pensadas para todos los públicos.

Superando las expectativas, la demanda para este julio confirma el mejor arranque de temporada desde su lanzamiento. Entre las experiencias regulares —180° y 360°— y las propuestas especiales —Cielo en Movimiento y Tren del Vino—, la demanda sobre la capacidad disponible ya representa una fuerte mayoría de los cupos de la temporada, consolidando al tren como uno de los productos turísticos con mayor convocatoria del norte argentino.