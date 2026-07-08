La 18° edición del Festival de la Empanada Jujeña llega este domingo con gastronomía, música y tradición

En el marco del lanzamiento de la temporada turística de invierno, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y turistas a disfrutar de la 18° edición del Festival de la Empanada Jujeña, que se realizará el próximo domingo 12 de julio, de 11 a 19 horas, en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex Estación de Trenes). La entrada será libre y gratuita y la propuesta reunirá a las mejores empanaderas de la ciudad, espectáculos musicales y de danza, además de una variada oferta gastronómica y de productos regionales.

El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, extendió la invitación a toda la comunidad y destacó que el festival marcará el inicio de las actividades de la temporada invernal en la ciudad. “Estamos invitando a todos los jujeños, pero también a los turistas que ya están llegando a la ciudad, ya que estamos en la víspera del fin de semana turístico y de la apertura de las vacaciones. El domingo viviremos la 18° edición del Festival de la Empanada Jujeña en el Centro Cultural Manuel Belgrano, con entrada libre y gratuita, desde las 11 hasta las 19 horas”.

Por su parte, la directora general de Turismo, Gabriela Canoniero, señaló que esta será la primera vez que el tradicional encuentro se desarrollará un domingo y adelantó algunas de las novedades de esta edición. “Invitamos a todas las familias a acercarse a la vieja Estación de Trenes para compartir una jornada con música, gastronomía y muchas propuestas. Este año participarán 13 emprendedoras y dos emprendedores que competirán elaborando la tradicional empanada jujeña de carne cortada a cuchillo, respetando el reglamento establecido para el certamen”.

Además, explicó que volverá a realizarse el concurso de la “Empanada Estrella”, donde los participantes podrán presentar una receta de creación libre que será evaluada por un jurado integrado por referentes de los medios de comunicación, chefs y un sommelier, quienes tendrán en cuenta tanto el sabor como la presentación de los puestos y de cada preparación.

Canoniero agregó que el público también podrá disfrutar de dulces regionales y de la participación de las tradicionales buñueleras de El Carmen. “No se suspende por lluvia ni por frío. Queremos que la familia venga a disfrutar, a bailar y a compartir una jornada que también servirá para dar inicio a la temporada turística de invierno en la ciudad”, expresó.

En cuanto a la programación artística, el director de Cultura, Joaquín López, destacó que el festival combinará la gastronomía con un importante espectáculo musical y de danza. “Este festival tiene una larga trayectoria en nuestra ciudad y siempre se caracteriza por su clima festivo. Convocamos a destacados artistas jujeños y también a bailarines ganadores del certamen ‘Te Llevo en el Alma’, realizado durante la Fiesta de la Danza, quienes serán parte de esta nueva edición”.

El escenario contará con las presentaciones de Alexander Cruz, Grupo Awkas, Conjunto Femenino El Norteño, Rocío Fuenzalida, Los Copleros, Nuevo Rumbo, la actuación de malambo a cargo de Roxana Rojas y el cierre estará a cargo de la Orquesta de la Banda Municipal “19 de Abril”.

Finalmente, López destacó que el predio estará especialmente acondicionado para que los asistentes puedan recorrer los puestos gastronómicos, disfrutar de las empanadas, compartir en familia y vivir una jornada donde la música, la danza y las tradiciones jujeñas serán las grandes protagonistas.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Dj8w3q0t6X4