La Municipalidad impulsó un conversatorio para fortalecer las políticas de cuidado

En el Cabildo de Jujuy se llevó a cabo el taller-conversatorio “Con-vocar la Escucha. Corporalidad, escucha y voz para acompañar a quienes acompañan”, una propuesta de formación y experiencia destinada a fortalecer las herramientas de escucha, la presencia y la comunicación de quienes desarrollan tareas de cuidado. La actividad reunió a trabajadores de distintas instituciones y formó parte de una iniciativa articulada entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Dirección General de Cultura del Municipio, junto a la Fundación Siglo XXI y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en el marco del proyecto “Los cuidados en la agenda provincial: promover la incidencia con un enfoque federal”

Por su parte, la jefa del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, Verónica Aramayo, explicó el objetivo de la jornada, “desarrollamos un taller que se llama ‘Convocar la Escucha’, es un taller que está destinado a cuidar a quienes cuidan. Quienes nos desarrollamos profesionalmente dentro de las áreas de Desarrollo Humano brindamos servicios de cuidado; a su vez, dentro de nuestro departamento, que trabaja las desigualdades de género y la prevención de las violencias, el tema de los cuidados es un tema nodal, es decir, es un tema que está en la base de las desigualdades y las violencias de género”.

Asimismo, agregó, “somos las mujeres las que más tiempo destinamos a las tareas de cuidado, eso implica que las mujeres tienen menos oportunidades para el acceso a diversas actividades en lo público, y particularmente en el acceso a la salud, a los servicios de violencia y demás. Por lo tanto, es un tema central que trabajamos territorialmente, y hoy tenemos el placer de contar con Carolina Tapia, especialista en el tema de cuidado, que lo va a trabajar desde la cultura, desde el arte, y que nos va a brindar un taller a quienes trabajamos en el municipio y en el gobierno de la provincia”.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Gustavo Muro, destacó la importancia de la visita de la especialista Carolina Tapia y expresó, “le agradecemos a Carolina la visita a Jujuy, los jujeños somos muy cálidos en general, y nos gusta recibir gente con tanta formación, preocupados por lo que está pasando en general en el mundo respecto de los vínculos, de las relaciones que no son las digitales, las que nos mueven las pasiones, los corazones desde la perspectiva de vernos, de mirarnos, de escucharnos”. Además, remarcó: “A través del arte, Carolina hace un muy buen trabajo, y nuevamente trabajar desde el municipio en todo lo que hace tener una perspectiva de género”.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, Liliana Bergesio, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y sostuvo, “con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy venimos trabajando de forma colaborativa en distintas temáticas, y una de esas temáticas que nos viene ocupando tiene que ver tanto con las violencias de género como las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado son centrales, porque son las que nos permiten un vivir mejor, el bienestar. Todas las personas necesitamos ser cuidadas, pero también las políticas, las acciones de cuidados en nuestra sociedad recaen fuertemente sobre las mujeres, y esta es una de las principales fuentes de desigualdad social en nuestra sociedad. Por eso trabajar y encarar el cuidado, no como una acción individual, sino como una acción de Estado, donde nos comprometemos, en este caso, tanto instituciones como el municipio, el Estado provincial y las universidades, creemos que es fundamental para construir, fundamentalmente, lo que buscamos: sociedades más justas e igualitarias”.

En representación del Gobierno provincial, el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, afirmó, “en tiempos en donde lo que cunde es generalmente la idea de soltar, de abandonar, de no ser empáticos, talleres como este, espacios de reflexión y de trabajo como estos, nos ponen claramente en un lugar de humanidad, de empatía, de pensar en las personas que cuidan a otras personas, en ese gesto de ocupación, de amor y de dedicación que eso implica. Desde la Secretaría de Cultura claramente acompañamos esta actividad en el día de hoy”.

Durante el conversatorio, la disertante Carolina Tapia, licenciada y profesora en Filosofía, explicó el enfoque de su propuesta, “el trabajo, básicamente, es encontrar ese punto de hibridación entre la práctica artística y las políticas de cuidado, mostrando cómo la práctica artística siempre es una manera de ensamblar y de encontrar una forma de identidad ‘acuerpada’, es decir, que nos permite entrar en otra dinámica y en otro registro de nuestra percepción, de nuestro registro, que es fundamental para cuando aparece el vínculo en cualquiera de sus formas”.

La directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, destacó la amplia participación y señaló, “muy amplia la convocatoria, destacamos mucho la importancia de este encuentro, en el marco de Resuenan en Comunidad, estamos trabajando para promover los derechos de igualdad y prevenir las violencias de género en territorio. Contamos con la presencia de la licenciada Carolina Tapia, profesora en Filosofía en la UBA, y este espacio es para conocimiento, experiencia y fortalecer la presencia, la voz y el cuidado con una perspectiva de género y de cuidado”.

A su turno, el director general de Cultura del Municipio, Joaquín López, agradeció el trabajo articulado entre las áreas municipales y expresó, “agradecer a la Secretaría de Desarrollo Humano, al área de Paridad de Género, que constantemente, a través de una articulación, vamos generando los proyectos de gestión pública que permiten resignificar el propósito de la gestión cultural pública, así que muy contento de ser parte de este taller, y también celebrar la posibilidad de seguir trabajando en forma conjunta, articulada”.

Desde la sociedad civil, Eugenia Aramayo, integrante de la Fundación Siglo XXI, destacó el alcance del proyecto, “desde la fundación estamos trabajando en un proyecto para promover los cuidados en la agenda provincial. Lo que pretendemos es, a partir de acciones de sensibilización y académicas, promover el cuidado como un derecho humano. Entendemos que el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse es parte fundamental de la estructura social; son las actividades que pretenden sostener la vida, que garantizan las necesidades básicas”.

Además, agregó, “a través de este proyecto, pretendemos que la comunidad comprenda y conozca este cuidado a partir de la Guía de la Opinión Consultiva N° 31 de la Corte Interamericana de Derechos, y como organización de la sociedad civil entendemos que estas acciones junto a la UNJu y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

Finalmente, Eugenia Mur, integrante del equipo técnico profesional del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, destacó, “en el marco del proyecto Resuenan, presentamos este conversatorio que nos une alrededor del arte, de la voz, del canto, del sonido y del cuidado, desde una perspectiva de género con perspectiva de derechos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/OOCOLgwWYSQ