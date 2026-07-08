Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 9 de Julio y el feriado puente

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios municipales que regirá durante el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, y el viernes 10 de julio, declarado feriado puente con fines turísticos.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se informó la modalidad para el día 9 de julio:

Transporte alternativo: prestará servicio con Tarifa 2

Transporte urbano: circulará con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos funcionarán de 8 a 20 horas

Sistema de Estacionamiento Tarifado: no tendrá servicio.

En tanto, el viernes 10 funcionará de la siguiente manera:

Transporte alternativo: prestará servicio con Tarifa 1

Transporte urbano: circulará con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos funcionarán de 8 a 20 horas

Sistema de Estacionamiento Tarifado: servicio normal

La Dirección Gral. de Higiene Urbana precisó como funcionará el servicio de recoleccion de residuos Servicio prestado por el municipio tanto el jueves 9 como el viernes 10

Recolección de residuos domiciliarios: normal

Servicio especial: normal

Limpieza y barrido: servicio reducido

Por su parte, la empresa LIMSA informó que el jueves 9 el servicio se prestará de la siguiente manera:

Recolección domiciliaria: normal

Recolección comercial: normal

Recolección patógenos: normal

Barrido microcentro y ex terminal: normal

Barrido Manual: sin servicio

Contenedores municipales: normal

Recolección de malezas y escombros: sin servicio

Para el viernes 10, LIMSA mantendrá con normalidad la recolección domiciliaria, comercial, de residuos patógenos, el servicio de contenedores, el barrido manual y la recolección de malezas y escombros. El barrido en el microcentro y la ex Terminal también se efectuará con normalidad.

La Municipalidad recordó la importancia de respetar los días y horarios establecidos para la disposición de los residuos, con el objetivo de contribuir a la limpieza de la ciudad y promover hábitos responsables entre los vecinos. Ante cualquier consulta, se encuentra habilitada la línea telefónica 388-3131807.

La Dirección de Mercados, dependiente de la Secretaría de Gobierno que los mercados municipales atenderán tanto el jueves 9 como el viernes 10 de julio en el horario de 7 a 13 horas. La actividad comercial se retomará con normalidad el sábado 11 de julio, en los horarios habituales.

Finalmente, la Dirección de Cementerios informó que los cementerios municipales permanecerán abiertos para visitas de 8 a 18 horas durante ambas jornadas, mientras que la administración atenderá al público en el horario de 8 a 13 horas.