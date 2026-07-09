Agenda cultural . El Teatro Mitre recibe todo el brillo y humor del variete «Despeinada»

«Despeinada», de Darío Ortiz, tendrá doble función el domingo 12 de julio en la Sala Raúl Galán del Teatro Mitre: a las 19 y a las 21, esta última ya agotada.

El nuevo espectáculo del artista jujeño Darío Ortiz DespeinAda, llegará este domingo 12 de julio a la Sala Raúl Galán del Teatro Mitre con un dato que habla por sí solo: la función de las 21 agotó sus localidades antes del estreno y la producción abrió una segunda, el mismo día a las 19, cuyas entradas ya están a la venta.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa en Culturarte. «Muy contento de anunciar que nos vamos a estar presentando este 12 de julio en la Sala Galán del Teatro Mitre, con localidades totalmente agotadas», celebró Ortiz, director, productor y protagonista de la obra.

Acompañó la presentación la coordinadora de Derechos Culturales de la Provincia, Aylén López: «Desde la Secretaría de Cultura reivindicamos propuestas como esta, compuestas por elencos totalmente jujeños; agradecemos a toda la familia jujeña que se sume a esta gran propuesta», señaló.

Apto para toda la familia, el varieté reúne danza, canto, actuación y transformismo en un viaje por las épocas doradas de los años 60 y 70, con clásicos de Palito Ortega, Violeta Rivas y Los Náufragos cantados en vivo. Ortiz vuelve a subirse al escenario con su personaje Ada, tras el éxito a sala llena de «El Show de Ada» en febrero de 2024 y la gira que lo llevó por gran parte de la provincia.

El elenco es íntegramente jujeño: Matías Echeverría, ganador del certamen «Jujuy Canta», pone la voz en vivo, y como invitados especiales llegan Luciana Mazza y Guille «Cupido» González, dos figuras de los carnavales de San Pedro de Jujuy. Las coreografías son de Álvaro Julián.

Las entradas para la función de las 19 se consiguen por AutoEntrada y en la boletería del Teatro Mitre (Gral. Alvear 1009).