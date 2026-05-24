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La Dirección Zoonosis informa el cronograma semanal de atención en distintos barrios

Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma semanal del quirófano móvil, junto a los operativos de vacunación antirrábica y registro de mascotas que se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado sanitario animal.

Las actividades previstas para esta semana son las siguientes:

  • Martes 26: vacunación y registro de mascotas, de 15 a 18 horas, en avenida Almirante Brown esquina Gorriti (Distribuidora Nahir), barrio Gorriti.
  • Miércoles 27: quirófano externo, a partir de las 8 horas, en calle Miguel Cané y 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio.
  • Jueves 28: quirófano externo, desde las 14 horas, en avenida Marina Vilte N° 1263 (Distribuidora Nahir), sector B6 de Alto Comedero.
  • Viernes 29: quirófano externo, desde las 14 horas, en avenida 9 de Julio y avenida Pachamama, barrio Alto Comedero.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a participar de estos operativos gratuitos, recordando la importancia de mantener al día la vacunación, el registro y los controles veterinarios de las mascotas para contribuir a una convivencia saludable y responsable en la comunidad.

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