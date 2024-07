Prevención. El Scoring mejora la seguridad de los usuarios de las rutas, caminos y calles

Los conductores deben manejar teniendo en cuenta el sistema de scoring, que otorga puntajes y descuentos en caso de que haya infracciones de tránsito registradas.

El Scoring, es el Sistema Unificado de Puntaje para las Licencias de Conducir, reglamentado en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la que la provincia de Jujuy adhirió en el año 2022 mediante el Decreto Nº 6.397, y que consiste en la asignación de un puntaje a cada conductor y el descuento de puntos como consecuencia de las infracciones cometidas.

Es importante recordar que la puntuación inicial es de 20 puntos, los cuales podrán perder en función de las resoluciones firmes emitidas por las autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito, siendo la falta más grave realizar picadas, lo que implica perder de manera inmediata los puntos iniciales.

Así también, se procederá al descuento de puntajes por cometer las siguientes infracciones: conducir con graduación alcohólica en sangre, superar los límites de velocidad establecidos, conducir sin licencia, no contar con la revisión técnica vehicular, no poseer seguro, no usar el cinturón de seguridad, cruzar en semáforo rojo o circular sin casco. Todas estas serán causales potenciales que disminuirán el puntaje inicial.

Al cometer una infracción, no solo se deberá abonar el valor de la multa, sino que además se perderán los puntos con la posibilidad de quedarse sin la licencia de conducir o quedar inhabilitados. Cabe indicar que al perder los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días. La segunda vez serán 120 días, y la tercera reincidencia 180 días.

En esta materia, el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Vial vienen desplegando una importante tarea preventiva, realizando diferentes tipos de acciones que consisten en controles vehiculares en rutas nacionales como provinciales, con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de cumplir con los requisitos requeridos a la hora de circular por los caminos de la provincia, como así también la necesidad de extremar los cuidados al abordar un vehículo y otros factores que disminuyen los riegos de sufrir algún tipo de siniestro vial.