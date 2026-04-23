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Ley Micaela: formación en género en el Colegio de Abogados

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Ley Micaela: formación en género en el Colegio de Abogados

La implementación de la Normativa N° 27.499, Ley Micaela, resulta fundamental ya que contribuye a garantizar intervenciones más justas, empáticas y con enfoque de derechos en el ejercicio profesional.

Dio inicio la jornada de formación en el Colegio de Abogados dando continuidad a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública incorporando la perspectiva de género en el ejercicio profesional.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo este encuentro consolidando un espacio muy importante para el abordaje de género y violencia de género mediante herramientas que permitan identificar situaciones de vulnerabilidad a través del conocimiento de los tipos y modalidades que existen de violencia.

La actividad convocó a matriculados interesados en promover transformaciones profundas en las prácticas institucionales teniendo en cuenta que el trabajo articulado con los diferentes sectores de la sociedad y profesionales del ámbito jurídico, en este caso, favorecen la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género y el tratamiento de forma adecuada en cada caso.

A cargo de la formación estuvo la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

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