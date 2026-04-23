Salud. ISJ y Colegio Médico arriban a un acuerdo para garantizar servicios a los afiliados

Se estableció un esquema de cancelación de las liquidaciones vinculadas a prestaciones sanatoriales, internaciones y prácticas ambulatorias.

En el marco de un trabajo conjunto, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) y el Colegio Médico acordaron una modalidad de pago por prestaciones y se regularizó la situación correspondiente a los meses de enero y febrero.

Así lo hizo saber el presidente de la obra social, David Arias, acompañado por el Vocal 1°, Ezequiel Vega, y la Gerente administrativa, Cintia Vercellone, quien además explicó que se estableció un esquema de cancelación de las liquidaciones vinculadas a prestaciones sanatoriales, internaciones y prácticas ambulatorias.

“El mes de enero presentaba un atraso, mientras que febrero se encuentra dentro de los plazos previstos”, señaló.

Asimismo, se ratificó que la modalidad de pago de las consultas médicas continuará sin modificaciones, garantizando su acreditación quincenal a través del sistema Pronto Pago.

También se definieron líneas de trabajo y objetivos para futuros espacios de diálogo, con el propósito de fortalecer el vínculo institucional y optimizar la prestación de servicios para todos los afiliados del ISJ.