El Fomento a Grandes Inversiones y la emergencia del transporte, entre otros proyectos, fueron aprobados en la 4 Sesión Ordinaria de la Legislatura

Se llevó a cabo la 4 Sesión Ordinaria en la que fueron aprobados los proyectos de Ley de Fomento a Grandes Inversiones (FOGIN), la Modificación de la Ley N 6363 «Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación», la Modificación de la Ley N 6059 de «Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor», la Creación del Tribunal Conclusional y el Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio, además de proyectos de resolución y de declaración.

Cabe señalar que tomaron estado parlamentario 18 proyectos de ley que fueron girados a distintas comisiones para su posterior análisis, además de proyectos de declaración, de resolución y de pedidos de informes.

La sesión dio comienzo con la presencia de 45 diputados y fue presidida por el vicepresidente 1 de la Legislatura, el diputado Mario Fiad.

Tras el izamiento de las Banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, a cargo de los diputados Luis Federico Canedi y María Fernanda Checa Monaldi, se procedió a dar lectura a las comunicaciones y resoluciones de Presidencia. También se le dio ingreso a las comunicaciones del Poder Ejecutivo de carácter oficial y a los despachos de comisión.

Cuestiones previas

En las cuestiones previas, Noemí Isasmendi expuso su preocupación por los mensajes de odio en los entornos digitales: «Tenemos que dar una manifestación desde esta Legislatura; todos los problemas repercuten en las comunidades educativas». Agregó que la escuela tiene que ser un espacio de contención.

Cerró este espacio el diputado Santiago Jubert, realizando un homenaje a Pablo Mayans. El legislador resaltó el trabajo que Mayans realizaba, «priorizando muchas veces su trabajo por encima de su salud». Agregó que en el transcurso de su función demostró la gran persona y el mejor amigo que era.

Luego de las cuestiones previas, se abordó el orden del día en el que recibieron tratamiento los dictámenes de comisión.

En primer lugar se debatió el Fomento a Grandes Inversiones (FOGIN). Al respecto, la diputada María Teresa Agostini expuso que la provincia de Jujuy es la tercera provincia exportadora y la principal productora de litio: «Hay un panorama minero con una gran estructura y con un gran papel en la economía». Agostini señaló que la actividad minera es el principal motor de crecimiento y remarcó que para atraer inversiones se necesita un marco regulatorio que prevea la seguridad jurídica y medioambiental, además de proporcionar estabilidad y posibilidad de crecimiento a todos los emprendimientos vinculados a la minería, siendo a la vez generador de empleo. «Es un proyecto que va a poner a Jujuy en lo más alto. Cuando crece la producción, crece el trabajo», sostuvo. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría como Ley N 6500.

En el ámbito del Poder Judicial se trató la Modificación de la Ley N 6363 «Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación». En este sentido, la diputada Gisel Bravo expresó que el proyecto otorga más orden, claridad y transparencia al organismo, a la vez que le confiere más eficiencia. Agregó que se establece la limitación de facultades no penales, quedando estas solo para cuando sean requeridas por la Corte de Justicia. Por mayoría de la Cámara fue aprobada como Ley N 6501.

En cuanto al proyecto de Modificación de la Ley N 6059 de Superación Progresiva del Estado de Emergencia del Transporte y Regularización del Transporte Alternativo por Automotor, el diputado Iván Poncio señaló que la grave crisis que atraviesa el sector hace necesario que se declare el estado de emergencia del transporte, apuntando al costo del combustible como uno de los ejes causantes del problema. El proyecto fue aprobado por gran mayoría de la Cámara y consagrado como Ley N 6502.

También recibió tratamiento la Creación del Tribunal Conclusional. Al respecto, el diputado Morone expuso que este proyecto es uno más de los que se suman al proceso de reforma judicial que viene realizando la provincia. Agregó que «tiene que ver con el pase al sistema acusatorio, que dinamiza los procesos». En este contexto, el legislador precisó que, al quedar algunos procesos dentro del viejo Código Procesal Penal, se hacía necesaria la creación de este tribunal. Subrayó que la creación del Tribunal Conclusional no implica la creación de nuevos cargos judiciales: «Se va a conformar con algunos de los actuales jueces de juicio, hasta que culminen procesos que quedaron pendientes». Destacó además la presencia de dos jueces de la Corte que expresaron sus aportes al proyecto. El proyecto fue aprobado por gran mayoría de los diputados como Ley N 6503.

También recibió tratamiento y debate el «Régimen Técnico Específico, Moderno y Jurídicamente Claro en materia de Prevención y Protección contra Incendios para Estaciones de Servicio». En este proyecto, la diputada Gisel Bravo explicó que lo que se busca es modernizar la prevención y protección, priorizar los medios de extinción adecuados, y disponer como primera respuesta equipos idóneos ante cada contingencia. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría de la Cámara como Ley N 6504.

Cabe mencionar que fue aprobada por amplia mayoría de la Cámara la expresión de repudio de los legisladores ante los dichos vertidos por el coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, mediante los cuales se agravia la figura de Mercedes Sosa.

Finalmente fueron aprobados los proyectos de declaración de interés legislativo: el 50 Aniversario del Bachillerato Provincial N 1 «Ing. Alberto J. Iturbe», de la localidad de Fraile Pintado, departamento Ledesma, a celebrarse el día 10 de mayo del corriente año; y el evento denominado «Raid de los Andes 2026», a realizarse los días 9 y 10 de mayo del corriente año.