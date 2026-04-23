SECOTyH. La regularización de lotes fiscales, permanente en Jujuy, también implica el recupero ante incumplimiento

Pronto habrán recibido documentos de regularización de lotes más de 400 familias en lo que va de 2026. Cerca de 30 lotes, recuperados; y avanzaron denuncias.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) avanza en el despliegue de las políticas de regularización de lotes fiscales, e informó sobre concreciones recientes y próximas entregas de documentación a la ciudadanía.

Desde la Dirección de Regularización Dominial y la Coordinación de Control y Recupero de la SECOTyH, equipos técnicos y administrativos trabajan de manera permanente en distintos puntos de la provincia llevando adelante tareas de inspecciones, relevamientos y control para la regularización.

Como resultado de estas acciones, en lo que va del año se entregaron 105 constancias de ocupación en barrios y sectores de la capital, como Luca Arias, La Loma, B6, 10 Hectáreas, 150 Hectáreas, ODIJ, El Imperio y El Mirador. También, se otorgaron constancias a familias de Monterrico, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Perico y Fraile Pintado.

Asimismo, la SECOTyH logró entregar 191 certificados de adjudicación de lotes fiscales para familias de distintos barrios de la capital.

En cuanto al proceso de escrituración, Ordenamiento Teerritorial y Hábitat ha entregado 21 escrituras en San Salvador para familias de los barrios de Alto Comedero y El Chingo, y también a familias de las ciudades de Humahuaca, Perico y la Esperanza.

Para las próximas semanas, informó Eduardo Cazón, titular de la SECOTyH, se prevé sumar la entrega de aproximadamente 70 escrituras de lotes de familias de diferentes localidades.

La documentación brinda seguridad legal a las familias, y se enmarca en lo establecido por la ley provincial de Régimen de Tierras Fiscales y el plan “Mi lote, en regla”, que impulsa la SECOTyH.

La SECOTyH lleva adelante un trabajo permanente de control para prevenir la usurpación y actuar frente al alquiler, compra y venta irregular de lotes fiscales en toda la provincia. Este tipo de prácticas representa un delito grave que genera acciones legales

En este sentido, Cazón expresó que “cuando nuestros agentes detectan lotes fiscales que no se encuentran habitados o que presentan irregularidades en su uso, el Estado procede a su recupero”; “esto, para garantizar que cumplan la finalidad para la cual fueron adjudicados: la constitución de una vivienda familiar y que los adjudicatarios cumplan con la obligación de arraigo asumida” , aseguró.

Durante los años 2025 y 2026, la coordinación de Control y Recupero de la SECOTyH, tras los trabajos en territorio y administrativos correspondientes, inició el proceso de recupero de más de 70 lotes fiscales en diferentes puntos de la provincia. De estas instancias, ya ha logrado recuperar 26 lotes.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca, la SECOTyH desarrolla un trabajo sostenido de ordenamiento y regularización que posibilitó recuperar lotes fiscales que se encontraban en situación irregular. En tal contexto, y a partir de un trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, se logró la detención de una persona a quien se le imputaron delitos de estafa, fraude en perjuicio del Estado y falsificación de instrumento público.

“Igual procedimiento venimos implementando en diferentes localidades, se trata de un trabajo gradual que implica la utilización de muchos recursos, pero avanzamos de manera sostenida y constante”, compartió Cazón.

Para finalizar, el secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, convocó a las familias que tengan consultas sobre la situación de sus lotes a “acercarse al Organismo para recibir asesoramiento y avanzar en su regularización, como también a informarse y avanzar en trámites tanto en nuestra página web, secotyh.jujuy.gob.ar, y mediante nuestro ChatBot, vía mensaje de texto de Whatsapp, al número 388-4639901 ”.

Las oficinas de la SECOTyH están ubicadas en Av. Alte Brown 792, y en Los Andes Nº 58 (Dirección de Regularización Dominial), de la ciudad de San Salvador de Jujuy; atienden de 7:30 a 12:30hs.