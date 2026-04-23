El CIC Alberdi amplía su oferta 2026 con capacitaciones, arte y servicios para los vecinos

El Centro Integrador Comunitario (CIC) Alberdi, dependiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, presentó su amplia propuesta de cursos, talleres y servicios para el año 2026, con el objetivo de fortalecer la inclusión, la formación y el acompañamiento integral de los vecinos del sector.

La iniciativa contempla una variada oferta formativa orientada tanto al desarrollo de oficios como a la expresión artística y el bienestar personal. Entre los cursos disponibles se destacan peluquería, esmaltado y capping, lifting de pestañas y perfilado de cejas, marroquinería, pintura en tela, madera y sublimación, mixmedia, corte y confección de indumentaria escolar, tejido artesanal, folklore, clases de ritmo, instalaciones eléctricas y electrónica, lengua de señas argentina y braille, entre otros.

A esta propuesta se suman nuevas alternativas pensadas para ampliar las oportunidades de aprendizaje, como el curso de teclado y saxofón, el curso de arte terapia destinado a niños y niñas, el taller de soft gel, el taller de instrumentos de vientos autóctonos y clases de danza clásica y folklore para niños.

Además de la oferta educativa, el CIC Alberdi brinda servicios esenciales para la comunidad, entre ellos asesoría legal, atención odontológica, acompañamiento psicopedagógico y asistencia integral a víctimas de violencia familiar y de género, consolidándose como un espacio de contención y promoción de derechos.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos espacios como herramientas clave para la capacitación, la inclusión social y el fortalecimiento del entramado comunitario en los barrios.

Quienes deseen obtener mayor información o inscribirse pueden acercarse a la sede del CIC Alberdi, ubicada en Alberro esquina Mármol 705, en barrio Alberdi, en el horario de atención de 8:00 a 12:30 y de 13:00 a 19:00.