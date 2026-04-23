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Registro Civil. Nuevos operativos de documentación en Alto Comedero y El Carmen

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Nuevos operativos de documentación en Alto Comedero y El Carmen

El Gobierno de Jujuy despliega estos operativos para garantizar el acceso a trámites de identificación y poner en valor la atención pública.

El Gobierno de Jujuy, a través del Registro Civil de Jujuy, anunció la realización de dos nuevas jornadas de documentación territorial para facilitar trámites de DNI y actualizaciones. Los operativos se llevarán a cabo este viernes 24 en Alto Comedero y el lunes 27 en El Carmen.

Estas acciones buscan acercar los servicios del Estado a los barrios, permitiendo que los vecinos gestionen su identidad de manera ágil y sin necesidad de trasladarse a la casa central.

– Viernes 24 de abril – Alto Comedero: Se realizará en la Asociación Rayito de Sol (Predio Manzana 10, de las 14 Hectáreas), en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

– Lunes 27 de abril – El Carmen: La atención será en la Biblioteca Popular Domingo T. Pérez, de 09:00 a 16:00 hs.

«Seguimos recorriendo la provincia con el objetivo de que el acceso a la identidad sea un proceso simple y cercano. El Gobierno de Jujuy despliega estos operativos para poner en valor la atención pública y garantizar que cada ciudadano tenga sus documentos al día, cerca de su domicilio», expresó Octavio Rivas, director del Registro Civil.

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