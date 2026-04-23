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Educación inclusiva . Con más de 2000 estudiantes, iniciaron los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026

Jujuy
Con más de 2000 estudiantes

Durante la ceremonia inaugural de los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026, la ministra de educación, Daniela Teseira afirmó que el deporte permite fomentar la educación inclusiva.

En el estadio de la Federación Jujeña de Básquet se llevó a cabo la apertura oficial de los Juegos Escolares e Intercolegiales 2026 con una gran convocatoria de estudiantes del nivel primario y secundario.

A su vez, se realizó la firma del convenio entre el ministerio de educación y la Federación Jujeña de Básquet con el fin de promover la reciprocidad para el uso del estadio.

Acompañaron a la ministra, la secretaria de Políticas Socios Educativas, Nancy Chilliguay; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Gustavo Lamas; entre otras autoridades provinciales.

En su oportunidad, la ministra Teseira expresó que “son más de 2.000 alumnos que participan de este acto y me siento emocionada, cargada de energía por ver que se suman a una política de fomento a la educación inclusiva y de carácter”.

Asimismo, destacó el acompañamiento de los docentes de las siete regiones de la provincia para asegurar la participación de los alumnos en esta propuesta y que ninguno quede excluido.

Sobre la participación estudiantil, la ministra señalo que “es increíble la convocatoria que hemos tenido. Y son estos espacios lo que debemos fomentar, garantizar a nuestros jóvenes para que puedan compartir, sentir y dejar de lado los dispositivos electrónicos”.

Finalmente sostuvo que a través de deporte se busca implementar políticas que permitan la sociabilización. “Invitamos a los padres a seguir acompañando estas actividades”.

Por su parte, la responsable del departamento de deportes y educación física, profesora Laura Alberti enfatizó que el deporte es una herramienta fundamental de inclusión, construcción de valores y fortalecimiento de la vida cotidiana en las aulas.

“Necesitamos que el deporte no sea visto como competencia, sino que se sientan contenidos, protegidos y puedan vivenciar en su máxima expresión”, valoró.

Continuando detalló que los juegos escolares incluyen distintas disciplinas como fútbol, básquetbol, yoga y recreos activos donde el estudiante es el protagonista.

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