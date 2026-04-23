Alto Comedero fue sede de la presentación del Plan Estratégico contra la violencia de género 2026-2028

En el distrito de Alto Comedero se llevó a cabo la presentación del Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028, una iniciativa construida de manera participativa que busca fortalecer las políticas públicas en todo el territorio provincial.

La actividad fue impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de los Departamentos de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades y de Atención Integral a la Violencia Familiar y de Género, dependientes de la Dirección de Salud Integral y Género, junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades. En este marco, se convocó a referentes de instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y el sector académico, entre otros actores.

El Plan Estratégico es el resultado de un proceso de participación plural desarrollado en toda la provincia de Jujuy. En San Salvador de Jujuy, más de 100 referentes aportaron sus miradas a través de Mesas Interinstitucionales Locales realizadas en distintos distritos de la ciudad.

Esta instancia de presentación también funcionó como un espacio de devolución y reconocimiento a quienes contribuyeron en la elaboración del plan, además de permitir la definición de una agenda de trabajo conjunta en cada territorio para abordar la violencia basada en género que afecta a mujeres y personas de la diversidad sexual.

Verónica Aramayo, responsable del Departamento de Promoción de Derechos, destacó, “estamos junto al Consejo Provincial de la Mujer para presentar este plan estratégico, que es resultado de un proceso iniciado el año pasado. Desde el municipio trabajamos en la convocatoria territorial para la consulta pública, y hoy realizamos la devolución a la comunidad de la información que permitió su elaboración y sistematización”.

Asimismo, agregó que “se incorporaron propuestas vinculadas a la promoción y prevención, y desde el Departamento de Atención Integral a la Violencia Familiar se realizaron a portes relacionados con la atención”.

Por su parte, Lourdes Navarro, representante del Consejo Provincial de la Mujer, subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial y el compromiso del gobernador Carlos Sadir en la protección de los derechos de mujeres y diversidades. “Hemos trabajado de manera articulada a través del Consejo Asesor Ad Honorem, en el marco de la Ley Yara, con una fuerte presencia territorial en toda la provincia”, señaló.

En relación a la jornada, explicó, “uno de los puntos de trabajo fue Alto Comedero, donde hoy realizamos la devolución de lo recogido en encuentros anteriores. Este plan es participativo: se basa en escuchar a la comunidad y plasmar sus demandas según las particularidades de cada región”.

Navarro indicó además que el plan fue aprobado con el aporte de todos los integrantes del Consejo Asesor y se organiza en cuatro ejes fundamentales: atención, prevención, promoción, autonomía económica y fortalecimiento interinstitucional. “Es fundamental este trabajo conjunto. Hoy participan actores de salud, educación, seguridad y organizaciones del territorio, lo que refuerza el abordaje integral de la problemática”, afirmó.

Finalmente, Marcela Burgos, referente del distrito Alto Comedero, valoró la participación de las instituciones que trabajan de manera articulada con el Departamento de Promoción de Derechos, “fue un trabajo sostenido, con compromiso y presencia permanente frente a la problemática de la violencia de género”.

“Este no es un plan ‘enlatado’. Surge de una consulta pública y refleja las necesidades concretas de las personas que atraviesan estas situaciones”, concluyó.

Cabe destacar que el Plan Estratégico continuará siendo presentado en los distintos distritos de la ciudad, en función del trabajo territorial desarrollado en cada sector, con el objetivo de fortalecer el abordaje local y la articulación con actores comunitarios.

Nota audiovisual: https://youtu.be/LzBTLw4oVHQ