El Presidente de la Federación Argentina de Vóleibol visitó Jujuy

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió al Presidente de la Federación Argentina de Voleibol, Juan Sardo, con el objetivo de trabajar coordinadamente para fortalecer la práctica del vóley y mejorar la infraestructura de los clubes y polideportivos.

En este marco, el Intendente , Raúl “Chuli” Jorge, destacó la importancia que los entes federativos dedicados al deporte recorran el país para conocer las distintas realidades, “nosotros desde el municipio impulsamos la práctica del deporte como una actividad barrial de donde pueden salir algunas figuras importantes que nos pueden representar no solo a la provincia sino al país”. Además, el Intendente añadió que, “estamos creciendo en la infraestructura deportiva para organizar una mayor cantidad de eventos para que los chicos y chicas puedan tener prácticas deportivas permanentes, sobre todo en épocas de vacaciones en todos los polideportivos municipales”.

A su turno, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, puso en valor la presencia del presidente de la Federación Argentina de Vóleibol en la provincia, “es muy bueno que las Federaciones acompañen a los clubes locales y desde el municipio colaboramos con las asociaciones para fomentar el deporte con la construcción de nuevos espacios para que los vecinos y especialmente los jóvenes encuentren un lugar de contención y sana competencia”.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Vóleibol, Juan Sardo, manifestó que se encuentra recorriendo la provincia de Jujuy para conocer de forma personal la infraestructura que tiene la provincia para la práctica del vóley, “tuvimos una reunión con todos los clubes afiliados la Federación, creemos que es muy importante estar presentes en todas las instituciones para apoyarlos y alentarlos a continuar con este importante trabajo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bDLpfSi_GOU