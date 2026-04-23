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Capacitaron a puesteros del Mercado 6 de Agosto en manipulación de alimentos

Jujuy

En el marco de las acciones de control y acompañamiento que lleva adelante el municipio, la Dirección de Seguridad Alimentaria dictó un curso de manipulación de alimentos destinado a puesteros del Mercado 6 de Agosto, con el objetivo de garantizar prácticas seguras en la elaboración y comercialización de productos.

La iniciativa se desarrolla como parte de un seguimiento permanente en mercados y ferias de la ciudad, especialmente para aquellos trabajadores que ya habían realizado la capacitación y que, cumplidos los tres años, deben renovar su certificación. Asimismo, se incluyó a nuevos locatarios que se incorporaron recientemente a la actividad.

Desde el área organizadora explicaron que las capacitaciones se brindan de manera continua para la comunidad en general, aunque también se desarrollan instancias más específicas o cerradas, destinadas a empresas, instituciones y sectores puntuales bajo la órbita municipal.

En este sentido, se informó que quienes deseen acceder a estos cursos pueden dirigirse a la oficina de la Dirección de Seguridad Alimentaria, ubicada en el Monoblock H, en la intersección de calles 19 de Abril y Lavalle, oficina 2. Allí se gestionan tanto capacitaciones abiertas como cursos privados o cerrados.

El curso tiene un costo de diez mil pesos y su modalidad —presencial o virtual— dependerá de la disponibilidad y capacidad de cada convocatoria. Desde el municipio destacaron la importancia de estas instancias formativas para fortalecer la seguridad alimentaria y cuidar la salud de la población.

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