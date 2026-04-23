Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: entrega de unidades alimentarias en el departamento Santa Bárbara

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que, desde el martes 28 de abril, se llevará a cabo la entrega directa de las unidades alimentarias del Programa “Comer en Casa”, a familias de Vinalito, El Talar, El Piquete, El Fuerte, Santa Clara y Rodeito del departamento San Pedro.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), las autoridades de municipios, comisiones municipales y los responsables de la Unidad de gestión, se realizará el operativo de entrega del programa Comer en Casa en 6 localidades del departamento Santa Bárbara de la siguiente manera:

Martes 28 de abril:

En Vinalito se efectuará en Salón Municipal (ex comedor) de calle 16 de Agosto, manzana 20, lote 4, de 9:00 a 17:00 hs.

En El Talar el operativo tendrá lugar en Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Boca, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 h.

Miércoles 29 de abril

En El Piquete, se realizará Oficina de Desarrollo Humano, de calle Jujuy s/n del barrio municipal, de 9:00 a 17:00.

En El Fuerte la entrega se llevará a cabo en Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en calle Snopek s/n, barrio Centro s/n, de 9:00 a 17:00 h.

Miércoles 29 al lunes 4 de mayo

En Santa Clara la distribución se llevará a cabo en ex Comedor Municipal de calle Tucumán s/n, de la siguiente manera: martes 29 de 9:00 a 17:00 h, miércoles 30 de 9:00 a 12:30 h y el lunes 4 de mayo de 9:00 a 12:30 h.

Miércoles 29 y lunes 30 de abril

En Rodeito se realizará el miércoles 29 en el Comedor Infantil del barrio Juan José Bazán, de 9:00 a 16:00 h. En tanto que el jueves 30 se llevará a cabo en Lobatón en el Centro Vecinal de 9:00 a 13:00 h y en San Lucas en el Comedor Infantil de 9:00 a 13:00 h.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).