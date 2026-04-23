Noticias de Jujuy

Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: entrega de unidades alimentarias en el departamento Santa Bárbara

Jujuy
Comer en Casa: entrega de unidades alimentarias en el departamento Santa Bárbara

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que, desde el martes 28 de abril, se llevará a cabo la entrega directa de las unidades alimentarias del Programa “Comer en Casa”, a familias de Vinalito, El Talar, El Piquete, El Fuerte, Santa Clara y Rodeito del departamento San Pedro.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), las autoridades de municipios, comisiones municipales y los responsables de la Unidad de gestión, se realizará el operativo de entrega del programa Comer en Casa en 6 localidades del departamento Santa Bárbara de la siguiente manera:

Martes 28 de abril:

En Vinalito se efectuará en Salón Municipal (ex comedor) de calle 16 de Agosto, manzana 20, lote 4, de 9:00 a 17:00 hs.

En El Talar el operativo tendrá lugar en Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Boca, de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 h.

Miércoles 29 de abril

En El Piquete, se realizará Oficina de Desarrollo Humano, de calle Jujuy s/n del barrio municipal, de 9:00 a 17:00.

En El Fuerte la entrega se llevará a cabo en Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en calle Snopek s/n, barrio Centro s/n, de 9:00 a 17:00 h.

Miércoles 29 al lunes 4 de mayo

En Santa Clara la distribución se llevará a cabo en ex Comedor Municipal de calle Tucumán s/n, de la siguiente manera: martes 29 de 9:00 a 17:00 h, miércoles 30 de 9:00 a 12:30 h y el lunes 4 de mayo de 9:00 a 12:30 h.

Miércoles 29 y lunes 30 de abril

En Rodeito se realizará el miércoles 29 en el Comedor Infantil del barrio Juan José Bazán, de 9:00 a 16:00 h. En tanto que el jueves 30 se llevará a cabo en Lobatón en el Centro Vecinal de 9:00 a 13:00 h y en San Lucas en el Comedor Infantil de 9:00 a 13:00 h.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).

También podría interesarte
Jujuy

Deporte inclusivo. «Los Linces» inician su participación en un torneo nacional…

Jujuy

Ley Micaela: formación en género en el Colegio de Abogados

Jujuy

Se pone en marcha la Liga Provincial de Inclusión Deportiva en San Pedro de Jujuy

Jujuy

Jujuy presentó el Programa Provincial de Prevención del Grooming en el marco de la…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.