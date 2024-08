El intendente Jorge celebró el 212° aniversario del Éxodo Jujeño

En las primeras horas de la mañana, al pie del Monumento al General Manuel Belgrano, se realizó el tradicional acto de rendición de honores y homenaje al pueblo jujeño- El evento contó con la presencia del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, quien participó de los actos centrales en la plaza y del posterior desfile cívico-militar y gaucho en Ciudad Cultural, junto al gobernador de la Provincia, Carlos Sadir.

Tras cumplir con los protocolos de rigor, el intendente Jorge, antes de ceder la palabra al historiador Daniel Balmaceda, expresó sobre esta fecha tan significativa para los jujeños: “Tenemos la misma voluntad de siempre de abordar con gran respeto esta jornada, reflexionando sobre el legado de Manuel Belgrano para la historia del país. Especialmente, valoramos cómo su ejemplo y sacrificio legaron a Jujuy de manera privilegiada, constituyendo una de las epopeyas colectivas más grandes que recuerda la historia de nuestro continente.”

Invitado a dirigirse a los presentes, el historiador que visita Jujuy, Daniel Balmaceda, en un breve pero contundente discurso expresó su admiración por el General Belgrano y el pueblo jujeño y el significado trascendente de la máxima gesta heroica jujeña.

Balmaceda definió a Belgrano como el “creador de las dos banderas, un hombre que sabía de sacrificios -vivió siendo un sacrificado y por eso no le parecía extraño pedirle a un pueblo que se sacrificara-; era un hombre que pensaba en el bien común que pensaba en lo que podía llegar a lograr su patria cuando el ya no estuviera -no pensaba en pasado mañana sino en un futuro que él no iba a ver- y estaba seguro de su camino y por eso no dudó”, y agregó, “yo sé que para ustedes es ‘un Belgrano impaciente’, pero para mí es un Belgrano muy paciente porque en las vísperas de aquel gran día supo que no era el momento de enfrentar a los realistas; no existiría ni el 24 de septiembre de 1812 de Tucumán ni el de febrero de Salta de 1813 si no fuera por el 23 de agosto de 1812”.







En este sentido destacó, en referencia a aquel 23 de agosto de 1812, “se tomaron dos decisiones en ese momento: una militar, la del general Belgrano, y la del pueblo que tomó la decisión de seguirlo y fue, como dijo el intendente, una página histórica imborrable, una hazaña que no se vio en el continente”, y concluyó “es realmente admirable y por eso creo que el homenaje que le rendimos hoy al general Manuel Belgrano y al pueblo jujeño, un pueblo que durante toda la Guerra de la Independencia, y durante muchas oportunidades, demostró que el sacrificio también es su bandera”.

Concluido el acto , el intendente Jorge y todas las autoridades se trasladaron a Ciudad Cultura para presenciar el tradicional desfile cívico militar y pasaje gaucho. Allí, el mandatario elogió la masiva asistencia de vecinos, tanto a la Marcha Evocativa como al desfile, “hoy no tenemos la garúa tan dura como la de anoche en la Marcha Evocativa; mucho frío pero la voluntad de los fuegos de toda la civilidad de las fuerzas que vienen a hacer presencia en este desfile que de alguna manera generan la posibilidad más dinámica de estar presentes y hacer honores al Éxodo Jujeño”, y enfatizó, “Tantas familias, tantos niños, yo creo que esto tiene que ver con el corazón de la gente, habla a las claras de qué claro tenemos a nuestra fecha magna”.







A su turno, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, coincidió con el intendente al celebrar la masiva concurrencia de público a pesar de la inclemencia climática, “el pueblo el día de ayer y hoy, a pesar de la lluvia y el frío, se ha volcado a las calles para coronar esta gesta más importante del pueblo jujeño, un pueblo que actúa en conjunto en cuanto a sus sacrificios, esta gesta conducida por el doctor y general Manuel Belgrano que permitió consolidar la independencia de la Patria; esta gesta y este sacrificio que hicieron tantos jujeños para que sean realidad las batallas de Salta y Tucumán”.





Y concluyó reflexionando, “creo que es nuestra obligación como funcionarios del gobierno municipal, y de todos los jujeños en general, llevarla muy en alto; estar orgullosos de lo que hizo el pueblo jujeño por la Argentina, estar orgullosos por nuestros ancestros que regaron su sangre en todo este territorio para que seamos libres e independientes”.