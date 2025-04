Copa Jujuy Energía Viva. Este viernes se juega el primer partido de la Supercopa de Campeones

El trofeo que cierra la edición 2024 del certamen más importante y federal del fútbol jujeño enfrentará a Atlético San Pedro, campeón de Copa Jujuy Energía Viva, con Atlético Talleres de Perico, Campeón de la Copa Federación. El partido de ida será este viernes 11 desde las 21 en el estadio “Visera de Cemento”.

En esta oportunidad, se contará con el auspicio de las municipalidades de San pedro de Jujuy y Perico respectivamente, y se entregará 3 millones de pesos en premios siendo 2 millones de pesos para el ganador y 1 millón de pesos para el otro equipo.

El Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, acompañado por el coordinador de la Copa Jujuy, Pedro Ruiz, detalló que serán dos partidos, ida y vuelta, el primer encuentro se jugará este viernes 11 en el estadio del “millonario” y la revancha tendrá lugar el miércoles 16 en el “Plinio Zabala”, ambos encuentros serán a partir de las 21 y contará con la presencia de público local y visitante.

Durante la presentación, estuvieron presentes, el Intendente de ciudad Perico, Rolando Ficoseco, Marcelo Castro, Presidente del Concejo Deliberante de San Pedro en representación del Intendente Julio Bravo, Marcelo Blanco, Presidente de la Liga Regional, Silvio Román, titular de la Liga del Ramal, Félix Mendoza de la Liga Departamental, Horacio Guzmán de la Liga Quebradeña, Félix Alderete de la Liga Puneña

Calvetti destacó que “el Gobierno viene trabajando incansablemente en el desarrollo de políticas deportivas para beneficiar a muchas instituciones deportivas de la Provincia.

“Durante el verano trabajamos con la sub 16, sub 14, sub 12, el desarrollo infantojuvenil del fútbol, y ahora presentando esta Supercopa de Campeones donde juegan Talleres de Perico y Atlético San Pedro, dos grandes del fútbol jujeño”.

Calvetti finalmente remarcó el compromiso del Gobernador, Carlos Sadir y del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, en trabajar articuladamente con todas las ligas implementando políticas de desarrollo en el deporte.