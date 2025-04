Cultura. Danzar en ronda: una invitación al encuentro, la alegría y la conexión colectiva

Como parte de las propuestas culturales que buscan promover el bienestar y el encuentro a través del arte, se realizó un Taller de Danzas Circulares a cargo de Pablo Scornik, destacado referente de esta práctica en Argentina.

Las danzas circulares son una forma ancestral de compartir, mover el cuerpo y reconectar con lo esencial: el ritmo, la tierra, la comunidad. En tiempos donde muchas personas viven aisladas o en constante aceleración, este tipo de espacios ofrecen una pausa para volver al cuerpo y al otro, desde la alegría y la armonía.

“Cuando bailamos en círculo, no hay jerarquías: todos formamos parte de algo mayor. No importa si sabés bailar o no, lo importante es entregarse a la experiencia”, comenta Scornik, quien lleva más de dos décadas recorriendo el país y el mundo con esta propuesta integradora.

El taller forma parte de una política cultural que promueve actividades accesibles y transformadoras, entendiendo el arte como un camino hacia la salud emocional, la pertenencia y la construcción de vínculos genuinos. En este sentido, desde el Gobierno de Jujuy se continúa apostando por propuestas que despierten la sensibilidad y fortalezcan el tejido social.

Quienes deseen conocer más sobre esta práctica y el recorrido del docente pueden visitar el sitio oficial www.tinkudanzas.com/danzas, donde se encuentra disponible información detallada sobre las danzas circulares, sus orígenes y su enfoque pedagógico.