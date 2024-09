Salud Mental. Modo Cuidado: hablar de suicidio reduce los riesgos y permite actuar a tiempo

Escuchar, abrazar, estar para otra persona son herramientas preventivas de enorme valor para la Salud Mental. El acceso al sistema de salud es gratuito las 24 horas.

“Empatizar y trabajar en la prevención de las conductas de riesgo suicida son acciones que realizamos durante todo el año, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 40 segundos fallece una persona por suicidio en el mundo”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de Jujuy, Agustín Yécora.

En el mismo sentido, remarcó que “el suicidio es un fenómeno impredecible y multicausal que se puede prevenir y esto es posible gracias a estrategias muy interesantes que dan resultado. En Jujuy, reforzamos la idea respecto a los 40 segundos: si cada uno de nosotros se toma 40 segundos del día para compartir con los demás, para decirles que nos importan, nos interesan, que nos hacen bien y que no están solos podemos realmente hacer la diferencia porque muchas veces, las personas que atraviesan este tipo de situación están desbordadas, sienten que no encuentran solución a sus problemas y se sienten solas. Es muy importante que sepan no están solas”.

“Es muy importante entonces el trabajo de la comunidad en su conjunto ya que desde allí se puede acceder a las estrategias de salud que se han ido incorporando a través del Plan Estratégico. Escuchar y abrazar son las herramientas preventivas más fuertes que tenemos y no hace falta ser un especialista para hacer esto, a partir de allí se abre un camino enorme para ayudar a las personas”, sostuvo Yécora.

Por último, reiteró que el sistema público de salud está a disposición de la población para todo tipo de consultas por salud mental durante las 24 horas. “Conformando una red de servicios gratuitos contamos entre otras alternativas con la línea telefónica 0800 888 4767 disponible las 24 horas para la atención con profesionales, la orientación y derivación en los casos que sea necesario. También con el SAME 107 Salud Mental que acude a domicilio para evaluación y derivación. Contamos con el botón de Salud Mental en la página https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ a disposición de lunes a viernes de 8 a 20 horas en 3 consultorios vía virtual. Las guardias de Salud Mental son cada vez más: no sólo en hospitales Pablo Soria y Gallardo de Palpalá sino también en el Hospital Materno Infantil, San Roque, CEN, CES de Alto Comedero, hospitales de Perico, Libertador, San Pedro y La Mendieta, habilitando próximamente este servicio en Hospital de La Quiaca mientras por supuesto cualquier puesto de salud de la provincia es un lugar donde se puede realizar una primera consulta”, detalló.

– levantarse y acostarse a la misma hora aproximada

– evitar consumo de cafeína (te, café, gaseosas) por la tarde y la noche

– limitar consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas

– evitar estimulación de pantallas antes de acostarse

– evitar siestas durante el día

– crear un entorno para dormir (temperatura agradable, sin ruidos, sin luz, etc.)

