Concejales se reunieron con la Secretaria de Hacienda, Agustina Apaza

En el marco de la comisión de Finanzas de Economía, ediles recibieron la visita de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Agustina Apaza, a fin de brindar detalles sobre la decisión de iniciar los procedimientos de Licitación Pública para la contratación de un préstamo con instituciones financieras o entidades públicas, o en su caso la contratación de obras públicas.

En este contexto, el Presidente de la Comisión de Finanzas y Economía, Leandro Giubergia, detalló, “hubo un proyecto que tomó Estado Parlamentario y que fue ingresado sobre tablas en la última sesión; está la posibilidad que el Departamento Ejecutivo pueda llegar a contraer un préstamo, todo esto regulado en lo que es nuestra Carta Orgánica y la Constitución de la Provincia, así que la citamos a la Secretaria de Hacienda para que venga a dar explicaciones de este proyecto”. Y continuó, “creo que ha sido muy elocuente y muy fundamentada su opinión, sobre todo cuáles son las perspectivas tributarias con el cobro de la Tasa Vial para poder hacer obras de mayor envergadura de las que se están haciendo con recursos propios de la Municipalidad, las diferentes cuadrillas de trabajadores municipales que vienen trabajando denodadamente por varios sectores de la Ciudad, pero hay obras que son bastantes complejas de llevar y la idea es poder hacerlas”.

Asimismo, Leandro Giubergia añadió: “Algunos concejales planteaban cuáles eran los otros proyectos, por lo que acordamos citar a los funcionarios de Obras Públicas para que vengan al Concejo y traigan los diferentes proyectos, en dónde se quiere invertir, si se quiere llegar a lograr esta posibilidad de un crédito para poder realizar estas mejoras en las arterias”.

Por su parte, la Secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, destacó: “Los ediles quieren saber el destino de las obras, lo cual no es mí área, pero se les pudo dar un panorama general, también dejarlos tranquilos que es un préstamo con la garantía de lo que ya venimos recaudando por la Tasa Vial para poder tratar de hacer más obras y en este caso las que se están realizando se concretan con mano de obra municipal y poder hacer obras de mayor envergadura, que ya necesitan de una empresa y de mayor complejidad técnica”.

El monto en cuestión será deducido de acuerdo a la calificación que el municipio pueda llegar a tener; esta Tasa todavía no tiene una larga historia como sería la recaudación o recursos propios del municipio, por lo que todavía no está confirmado el monto a acceder. Asimismo, se deberá tener en cuenta los recursos para ir pagando las cuotas del préstamo con la recaudación mensual de la Tasa, ya que, “no va por Rentas Generales, ni por los recursos coparticipados del municipio, ni por la recaudación propia, sino sólo con la Tasa Vial, si bien no es un monto muy alto, sabemos que las necesidades son más grandes, es a lo que podemos acceder y va a depender de la institución, esto se hace a través de una licitación pública, va a depender de las autorizaciones que consigamos, si es una institución financiera, si es a través de empresas que nos permitan financiar estas obras o si es de alguna institución del sector público no financiero”, finalizó Apaza.

Estuvieron presentes en la reunión, junto a Leandro Giubergia, presidente de la Comisión de Finanzas y Economía, los concejales: Gastón Millón, Melisa Silva, María Galán, Liliana Giménez y Guillermo Alemán.