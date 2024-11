Lanzaron una nueva edición de la Fiesta Provincial del Teatro

La apertura será este miércoles 13 en el hotel Municipal de La Quiaca y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cerrando con talleres y un encuentro de reflexión de los teatreros que participaron en la 39ª Edición de la Fiesta Provincial del Teatro. Así lo anunció la Directora provincial de Cultura, Gisela Arias, junto al representante provincial del INT (Instituto Nacional del Teatro), Gustavo Ramírez.

Participaron del anuncio, el Secretario de Cultura y Turismo, y el Director de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba y Joaquín López, respectivamente.

Durante la presentación, realizada en CAJA (Centro de Arte Joven Andino), Arias manifestó entre sus palabras que desde que asumió en la gestión Ramírez se trabaja permanente en forma conjunta, y más adelante señaló “nosotros trabajamos en territorio permanentemente y las articulaciones se hacen más fáciles creando un vínculo entre el INT y los secretarios y directores de cultura de distintas comunas”.

Puntualizó que “es un trabajo silencioso que no se ve, que uno no lo hace visible, pero es cotidiano. Como funcionarios públicos es lo que nos toca y es dar respuesta. Y nosotros entendemos que no solamente se da respuesta al instituto, sino al colectivo y también damos posibilidad en el acceso a la cultura, en las localidades”.

“Un trabajo en conjunto, se tejen las redes y más allá de que sea silencioso, el resultado está hoy, que se le da continuidad al Festival y es la noticia”; y concluyó afirmando que “hay mucha gente que quiere vivir de la cultura, que se quiere dedicar al teatro de lleno y hay que seguir trabajando como Estado para que eso suceda”.

Por su parte, el referente provincial del INT, Gustavo Ramírez, entre otros conceptos, detalló que “Este miércoles 13, arrancamos a las 18 horas con el acto de apertura en el hotel municipal de La Quiaca”, y agregó que “vamos a estar haciendo un reconocimiento, homenaje a Martín Reinaga, y después a las 20 horas tenemos la primera obra en carácter gratuito”.

La Fiesta llegará a San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro de Jujuy, Perico, El Carmen, Tilcara, Humahuaca y La Quiaca; y las funciones tendrán un “costo mínimo, simbólico y accesible de $3000,00 (Pesos Tres Mil).

Indicó que “tendremos talleres en La Quiaca, El Carmen, San Pedro y Tilcara, de introducción a la actividad teatral, a la actuación, más dinámicas teatrales ” y agregó que “después en San Salvador de Jujuy vamos a tener talleres de dos jornadas de cuatro horas más intensivos para gente que tenga alguna trayectoria en la actividad teatral, o no, sobre Dramaturgia, dirección y puesta en escena; y Producción para la transformación social; y vienen referentes de CABA a dar un taller de humor físico y otro de técnica de la voz, del doblaje, actuación para doblaje y para el lenguaje neutro, eso lo estamos articulando con la ENERC y un taller acrobacia aérea en La Quiaca”.

El festival cierra el 17 con talleres y un encuentro denominado “Desmontate” para los teatreros del Festival, y Ramírez acotó que “tiene una impronta de pensar y compartir cómo producimos nuestra fiesta este año, que es un formato particular, es espacio de reflexión en San Salvador de Jujuy”.

Destacó por otra parte que “estuvimos articulando, un proyecto que se llama La Escuela se abre al Teatro, que es junto a Secretaría de Cultura, que han sido 12 obras circulando las escuelas del interior de la provincia” como así también con el municipio.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de la Capital, Luiciano Córdoba, entre sus palabras aseguró que “está afianzando el festival por todos los interlocutores del sector que promueven la escena local y provincial”, y más adelante para concluir auguró éxitos en esta nueva edición.

Los interesados pueden consultar la programación de las actividades: @jujuy.inteatro en instagram o INT Representación Provincial Jujuy en facebook .