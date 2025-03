Ministerio de Infraestructura. Bº Huaico: Trabajo mancomunado por los cauces, los puentes y el acueducto

Recursos Hídricos, Vialidad provincial y Agua Potable trabajan desde esta madrugada en Bº Huaico, en los dos sectores del de puentes afectados en sus taludes.

Desde iniciada la mañana y en cuanto la disminución de la lluvia lo permitió, autoridades del Ministerio de Infraestructura, y de los organismos de su órbita: Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), de Vialidad (DPV) y Agua Potable de Jujuy S.E. se hicieron presentes en barrio Huaico, donde recibieron al gobernador Carlos Sadir.

El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, compartió que junto al Gobernador observaron los problemas, que ya habían evaluado primeramente junto a la DPV, Recursos Hídricos y Agua Potable: “el gobernador vino directamente a ver el problema en el arroyo Burrumayo, que es el más crítico, al final del GAM 5 viniendo desde el centro, y el arroyo Huaico, que está a la altura de la escuela Macedonio Graz”, enmarcó.

“Ya estamos trabajando en ambos puentes, con el mayor problema en el Burrumayo, y con alguna preocupación respecto al acueducto que alimenta a Los Perales, adonde no está llegando el agua y por lo que suponemos una rotura, aunque con el río crecido todavía no podemos determinarlo; Agua Potable, sin embargo, no deja de trabajar estudiando y accionando en torno al tema ”, informó el ministro.

Stanic, en tal sentido, reiteró el pedido a la ciudadanía de cuidar y reducir al máximo posible el uso de agua: “así como es un problema por la cantidad de barro con que ingresa el agua a las tomas eliminar toda la turbidez, ahora se suma a la contingencia este problema en el acueducto, que son ocasionado por el factor naturaleza, condición de nuestra geografía y sobre la que podemos tomar acciones preventivas aunque es impredecible del todo, y los fenómenos se agudizan cada vez más”.

“El mismo frente de tormenta que causó estrago ayer en Tucumán es el que también recibimos; y si bien el pronóstico anuncia más lluvias para la semana, ya hoy no estamos viviendo la tormenta y podemos trabajar”, sumó el titular de Infraestructura. “En el norte, en Huacalera especialmente, está bajando la lluvia y ya tenemos maquinaria de Hídricos trabajando en el cauce y cursos”, amplió.

“Estamos atendiendo todo, desde todos los organismos del Gobierno de Jujuy, y es realmente destacable que, con la intensidad del fenómeno meteorológico, tengamos un impacto disminuido: las tareas de Recursos Hídricos durante los meses previos al periodo estival redujeron el impacto y evitaron que estas tormentas causen mayores estragos”.

Hugo Ponce, presidente del Directorio de la DPV, explicó que el daño que hizo el agua de los arroyos Burrumayo y Huaico no significó el desmoronamiento ni la caída de los puentes sino que fueron afectados sus taludes.

«Estamos junto a Recursos Hídricos y Agua Potable también, y con el ministro decidimos ya el curso de las acciones: en el arroyo Burrumayo, el más crítico, ahora entrará Recursos Hídricos a encausar el río, tras eso, irá Agua Potable para arreglar el acueducto, que es prioritario, y una vez ese ingreso, podremos ingresar con Vialidad a hacer el relleno y recuperar el talud que se llevó el río», detalló el titular de Vialidad provincial.

«Hay que saber que los puentes no se cayeron sino que el curso comió el talud, bordeando el puente», reiteró, y amplió que «hasta poder trabajar en el puente sobre el Burrumayo, donde ya Recursos Hídricos empieza a trabajar, nosotros ya estamos trabajando en el puente de la escuela Macedonio Graz, que será el primer puente que lograremos habilitar».

La Dirección Provincial de Vialdiad (DPV) ya trabaja en los puentes de Huaico

Ponce también advirtió que «en el resto de la provincia también tenemos complicaciones, aunque todos debemos tener paciencia porque contra la naturaleza no se puede; sin embargo, estamos trabajando en el COE junto a Seguridad Vial y más áreas y atentos y acudiendo a todas las situaciones de la red vial provincial».