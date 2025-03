Lisandro Aguiar: “Un discurso muy realista que abordó todas las temáticas y problemáticas de la Ciudad”

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, resaltó el discurso de Raúl “Chuli” Jorge, en el marco de la inauguración del período de sesiones ordinarias, destacando “un discurso muy realista que abordó todas las temáticas y problemáticas de la ciudad, los logros que se han tenido a lo largo de estos años, proyectos y programas hacia futuro. La posibilidad de debatir la Ciudad que queremos a través de la modificación del Código de Planeamiento Urbano, proyectos de envergadura como la construcción de 5 nuevos puentes sobre el Río Xibi- Xibi y el Río Grande”.

“También anuncios- continuó Aguiar- que tienen que ver con las problemáticas de la ciudad, el cambio climático, el estado de la red vial. La voluntad y la necesidad de seguir trabajando con distintos sectores del municipio, con el apoyo del Gobierno de la provincia en obras de repavimento y pavimento. Realmente fueron anunciadas muchas obras, es muy importante para todos los vecinos de San Salvador de Jujuy”.

Más adelante, el edil radical añadió: “La temática del transporte tampoco estuvo ausente, la verdad que ha sido un año muy complejo, donde se han quitado absolutamente todos los subsidios nacionales de un día para el otro, y esto dificultó muchísimo todo lo que es la estructura económica financiera, pero el anuncio de ver una luz en el horizonte y ver que nuevas unidades 0km se incorporen al parque de la ciudad es muy importante y ojalá sigamos ese camino”.

Por último, Lisandro Aguiar felicitó al Intendente por estos años de gestión, y agradeció a todo el personal del Concejo Deliberante por “siempre estar dispuestos para poder llevar a cabo toda esta tarea tan importante”.

Por su parte, el concejal Leandro Giubergia, manifestó “fue un discurso muy importante, comentando cómo ha sido este año difícil que tuvimos que atravesar durante el 2024 con el cambio del Gobierno nacional, donde hubo muchas obras que se paralizaron y que, con recursos propios, agudizando el ingenio, viendo cómo se pudo terminar muchas de ellas”. Y continuó: “También brindando el estado de situación del municipio, de cómo estamos en el control de los gastos, en poder hacer las obras y llevar los servicios a los barrios. Prueba de ello es todo lo que habló, todos los programas que se van dando con más de 2500 árboles plantados que son especies nativas de la zona, incluso con todos los proyectos que se van generando y todo lo que significaron los multiespacios para la ciudadanía, tener lugares de recreación, reencuentros y participación”.

A su turno, la concejala Liliana Giménez, resaltó que lo que más le interesa trabajar este año es la modificación de los códigos de edificación y ordenamiento territorial: “Esto es algo que nosotros desde mi banca lo venimos planteando hace un tiempo, es muy necesario e imprescindible cambiar el código en torno a la densificación de las áreas. O sea, el territorio de San Salvador de Jujuy ya no da para seguir creciendo en viviendas de baja altura, hoy se hace imperioso levantar por lo menos seis o siete pisos en áreas donde tengan los servicios disponibles obviamente, y eso ayuda a crear otras centralidades que es otra de las cosas que se plantean, es sacar gente del centro y sacar actividades del centro”.

El concejal Guillermo Alemán expresó: “Estuvimos escuchando muy atentamente el discurso del Intendente, desde mi visión personal se dijo muy poco, hubo mayor énfasis en los anuncios de las obras que se harían que en lo que efectivamente se logró hacer. En cuanto a la situación del transporte me sorprendió que se hable de 24 unidades nuevas, cuando sabemos el mal estado en el que están las unidades de servicio urbano de pasajeros”. Y continuó: “Nosotros creemos que debe llevarse un plan de obras públicas y que debería contar con una importante participación popular de los vecinos y trabajadores para discutir las prioridades, porque la situación de los barrios es muy mala y las lluvias dejan al descubierto la precariedad de la infraestructura de la ciudad”.

Mientras que la concejala Melisa Silva, remarcó: “Muy contenta de escuchar que se concretaron muchas de las políticas que llevamos a cabo desde el Concejo, la verdad que bastante amplia la mirada que tuvo el Intendente a la hora de brindarnos su informe de gestión, resaltar también el último mensaje que emitió de que este año, a pesar de ser un año electoral, no nos llevemos tan mal, sino que tratemos de coordinar, consensuar y trabajar en conjunto, en beneficio de la ciudadanía. Me gustó mucho la mirada que tiene acerca de las emergencias climáticas y del cuidado del ambiente, así que contenta de haberlo escuchado y con muchas expectativas para trabajar este año sobre todo en las comisiones que me toca que son Medio Ambiente y Género”.