Concejales adhirieron al Decreto Acuerdo referido al “Estado de  Emergencia Hídrica”

Finalizada la sesión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó: “Hemos llevado a cabo la segunda sesión ordinaria del período 2025, donde han tomado estado parlamentario más de 150 iniciativas de distintos concejales, del Departamento Ejecutivo y cada uno de estos proyectos ha sido remitido a las comisiones correspondientes para su análisis técnico, en cuanto a su viabilidad técnica-jurídica, como técnica financiera y económica. Así que en ese sentido cada comisión va a tener un arduo trabajo en estos días para poder debatir, invitar a actores de la sociedad civil y emitir los dictámenes correspondientes de las iniciativas presentadas por cada uno de los concejales”.

Asimismo, Aguiar añadió: “Ha sido tratado sobre tablas la adhesión al decreto dictado por el Gobernador de la provincia, que declara la Emergencia Hídrica en la provincia de Jujuy por un período de 1 año, y en el caso puntual de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a fin de dotar de herramientas que le permitan trabajar en conjunto con distintos estamentos estatales, tanto provincial como nacional y, por supuesto, con distintas organizaciones de la sociedad civil. También de la vida académica, buscando alternativas que nos permitan de alguna manera trabajar en este problema tan grave que tenemos en la República Argentina y en realidad la humanidad, que tiene que ver con el cambio climático, las lluvias tan fuertes en períodos tan cortos”.

“También han sido objeto de tratamiento en el marco de la sesión el habernos solidarizado con lo que ha pasado en Bahía Blanca – añadió Aguiar-, que realmente ha sido tremendo la cantidad de lluvia que ha inundado toda la ciudad, llevándose la vida de más de 15 personas y todo lo que complica desde el punto de vista económico y de infraestructura para la esa ciudad”.

Por último el edil radical remarcó: “Hubo un debate importante en función de los hechos que sucedieron en el día de ayer durante la sesión del Congreso de la Nación Argentina, donde de alguna manera estamos viendo lo que no queremos ver, una Argentina envuelta en la violencia, en las dicotomías, una Argentina que no se pone a trabajar pensando en el futuro, sino que está en el debate estéril, donde se ha sacado a un diputado por la fuerza y esto no puede pasar en la República Argentina, donde barras bravas han destruido patrimonio público en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y donde la policía ha tenido claramente excesos que hay que investigarlos y zanjar todo tipo de responsabilidades”, finalizó.

Interés Municipal

En la sesión los concejales aprobaron la Minuta Nº 1/2025 que declara de Interés Municipal, Social, y Educativo el 55º Aniversario del Colegio Antonio María Gianelli, a cumplirse el 16 de marzo.

De igual forma aprobaron la Minuta Nº 2/2025 que declara de interés municipal el libro “Hombres y Mujeres que hicieron Historia en Jujuy”, del Dr. Fernando Zurueta, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura, la investigación y la difusión de la provincia.

De igual manera aprobaron la Minuta Nº 6/2025 en el que declararon de Interés Municipal el 27 Encuentro de Municipios Turísticos, a realizarse los días 13, 14 y 15 de marzo de 2025 en la ciudad de San Salvador de Jujuy y Salta, en reconocimiento a su aporte al desarrollo y fortalecimiento del turismo local y nacional.