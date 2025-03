Visibilizaron el rol de la mujer emprendedora en el Mes de la Mujer

En el Patio de Emprendedores Sostenible, la Dirección de Salud Integral y Género, realizó una intervención mediante la presencia de algunas de sus áreas y dispositivos especiales, conmemorando y visibilizando el rol de las mujeres emprendedoras en el marco del Mes de la Mujer.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, consignó, “aprovechamos estas fechas de conmemoración para acompañar y promocionar el respeto a los derechos de las personas, la libre determinación y el libre desarrollo, con un particular mensaje en este lugar, el Patio de Emprendedores donde la gran mayoría de los emprendedores son mujeres, lo que refleja el hecho de que nuestra sociedad está hecha con el impulso y el esfuerzo de ellas; así que estamos acompañando con la presencia de la Dirección de Salud Integral y Género y a través de dispositivos como el Escuchadero y el Departamento de Promoción de Derechos de la Mujer, con el objetivo de lograr espacios democráticos que se consolidan día a día”.

A su turno, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, comentó, “desde la Dirección de Salud Integral y Género acompañamos al Patio de Emprendedores en este mes en el que se conmemora el Día de la Mujer, para visibilizar a la mujer en sus diferentes roles, particularmente en este rol de emprendedoras y productoras, de manera que queremos resaltar este trabajo que redunda en beneficio de todos los vecinos de San Salvador de Jujuy”.

Entrando en detalles, indicó, “trajimos el Escuchadero, que es un espacio de escucha activa, y por otro lado un dispositivo lúdico, el programa de prevención del VIH y el Departamento de Promoción de Derechos de la Mujer con la licenciada Verónica Aramayo”.

Como testimonio del éxito en que se ha traducido el Patio de Emprendedores, y el rol central que ocuparon muchas mujeres capitalinas dentro de él, Débora Martínez, una de las emprendedoras que sábado a sábado promociona su marca y productos a través de un proyecto que se ha transformado en una microemprensa, compartió, “todos los fines de semana estamos en este espacio, donde una gran cantidad de los emprendedores somos mujeres que día a día elaboramos productos para poder sostener nuestras economías; ya llevamos casi tres años en este sector, habíamos comenzado siendo 30 y hoy somos más de 75 que no solo venimos a comercializar sino que colaboramos con la sociedad porque brindamos productos de buena calidad y a buen precio; me dedico a la costura creativa, confecciono carteras, bolsos, mochilas, cartucheras, aprendí mucho de mi madre, pero también me sirvieron mucho las distintas capacitaciones que ofrece la Muni”.

La emprendedora agradeció la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano en este Mes de la Mujer, “creo que es muy importante este tipo de acciones ya que nos permite compartir con los organismos oficiales que apoyan el trabajo emprendedor, especialmente de las mujeres emprendedoras ya que somos un sostén importante en las economías familiares”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/O36lUkRHj8w