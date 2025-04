Accesibilidad. Alto Comedero: casi 10 mil personas por mes acceden a turnos médicos sin filas presenciales

La solicitud se efectúa vía WhatsApp, Call Center o Gestión de Especialidades con equipos de los CAPS.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó la importancia de las herramientas a disposición en el sistema público que facilitan el acceso de la población a los diferentes servicios y recalcó que solo en Alto Comedero, casi 10 mil personas por mes acceden a los turnos que requieren sin necesidad de acudir de manera presencial.

De este modo, siguiendo el Plan Estratégico de Salud II, a través del área de Gestión de Pacientes con las distintas alternativas en marcha como el Call Center 0800 777 7711 y Gestión de Turnos para Especialidades y con la implementación en noviembre pasado de la solicitud de turnos vía mensajería de WhatsApp, continúa el trabajo para facilitar el acceso de la comunidad, evitar traslados innecesarios y reducir tiempos de espera para la atención en puestos de salud, CAPS y hospitales.

“Con datos analizados de los primeros meses de 2025 y con la herramienta del uso de WhatsApp en vigencia, observamos que por semana solo en el área de Alto Comedero, más de 2000 personas acceden a turnos ambulatorios sin hacer una fila presencial. Esto significa que cuentan con fecha y horario para la consulta con profesionales especialistas o para un estudio complementario tanto en el CAPS más cercano, en el propio Hospital Snopek o en hospitales Pablo Soria, Materno Infantil, San Roque o CEN”, explicó el coordinador del Centro Único de Gestión de Pacientes, Christian Amerise.

En ese sentido, destacó que “este ejemplo de Alto Comedero y sus cifras nos indican que junto a la respuesta sanitaria que cada persona necesita, se trata de un beneficio directo en el día a día. Es decir, los vecinos ya no deben madrugar ni ocupar tiempo para llegar a una fila presencial, no deben pedir permiso en el trabajo, no deben lidiar con las condiciones del tiempo, no deben pagar transporte alternativo o pasajes solo para realizar un pedido y repetir esto para el día de la atención, no deben movilizarse dos o más personas en el caso de acompañar a otra que lo requiere por su situación de salud”, agregó.

“Como nos pide nuestro ministro, Gustavo Bouhid, nos referimos con esto a seguir sumando herramientas de uso simple, en lo posible a mano de la mayoría de las familias, que contribuyan a facilitar servicios de salud cada vez más eficientes y que finalmente aporten a la calidad de vida”, concluyó.

• Call Center de Salud: llamando al 0800 777 7711 de lunes a viernes de 7 a 19 horas

• Turnos vía WhatsApp: enviando mensaje escrito al número 388 – 3316050 de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Lo siguiente es ingresar al link que figura en el chat https://hsnopek.oloapp.site/?page_id=21. En la comunicación, siempre de manera escrita, se solicitará nombre completo, DNI, edad, domicilio, especialidad requerida en el caso de consulta y foto de la indicación médica en el caso de estudios complementarios

• Gestión de Turnos para Especialidades: se realiza a través de personal administrativo en el CAPS o efector donde se cumplió la atención con médico generalista, quien se comunica con Call Center gestionando la especialidad. La persona usuaria recibe luego, la confirmación de su turno a través de correo electrónico o telefónicamente.