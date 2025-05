Biodiversidad. Fauna silvestre y urbanidad, el desafío de la convivencia sin contacto

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático lleva rescatados 3 ejemplares de zorros en la Ciudad Cultural.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático logró capturar otro zorro gris (Lycalopex gymnocercus) que merodeaba un sector de la Ciudad Cultural, y que se encuentra afectado por sarna.

Los equipos de profesionales de la institución, que hace tiempo colocaron trampas para capturar a los animales, venían haciendo un seguimiento de la situación debido a la presencia de varios ejemplares de esta especie de mamíferos en la ciudad. Hasta el momento llevan capturados 3 individuos que fueron trasladados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu).

Según explicó la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, «desde hace tiempo venimos trabajando en rescatar a los zorros, a partir de la información provista por vecinos del Barrio Ciudad de Nieva, 23 de agosto y Alto Padilla que alertaron sobre la presencia recurrente de los animales».

La titular de la cartera ambiental informó que todos los zorros rescatados, un macho y dos hembras, se encuentran afectados por sarna debido al contagio por contacto con fauna doméstica.

«Nuestros técnicos están medicando y tratando a todos los zorritos, para poder curarlos», informó la ministra. Precisó que este último individuo tiene afectado el 80% de su cuerpo, su peso es muy bajo, y su situación es delicada. «Está en observación -añadió-, bajo observación y seguimiento, aislado del resto de los animales, para ver cómo evoluciona».

Sobre la presencia cada vez más frecuente de animales silvestres, la ministra Zigarán explicó que es un hecho que se observa en el mundo, por múltiples razones: por el crecimiento demográfico que extiende las zonas urbanas, pero también por el cambio climático que provoca en los animales desplazamiento de sus hábitat naturales y modificaciones en sus comportamientos para poder adaptarse.

«Tenemos que aprender a convivir con la fauna silvestre, sin entrar en contacto porque esto puede generarles enormes perjuicios», relató Zigarán. Dijo también que esto significa «no darles de comer, no acercarse, no molestarlos, no levantar las crías aunque estén solas, no intentar capturar fotos acercándose, ni mucho menos lastimarlos o comercializarlos porque esto configura un delito y está penalizado por la ley».

Finalmente, expresó que en el contexto de la convergencia de una triple crisis ambiental, producto del cambio climático, la pérdida de bidiversidad y por contaminación, «Jujuy está avanzando en la implementación de un Plan Provincial de Respuesta por un lado, con medidas de mitigación y adaptación, y por otro en una Estrategia Provincial de conservación de la Biodiversidad, y estamos siendo pioneros en el país en estas dos acciones»