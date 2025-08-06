ISJ. Instituto de Seguros de Jujuy: más salud y prevención para los afiliados de Humahuaca

Con gran entusiasmo y compromiso comunitario, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) lanzó oficialmente los Talleres Preventivos y Educativos en la ciudad de Humahuaca, en un encuentro realizado en el CIC 23 de Agosto.

sta iniciativa tiene como objetivo promover hábitos saludables, brindar herramientas concretas para el bienestar integral de los afiliados, y mejorar su calidad de vida, especialmente en los adultos mayores.

En esta oportunidad, se desarrolló el Taller de Nutrición, coordinado por la Lic. Ivana Peloc, con gran participación de los afiliados y miembros del Centro de Jubilados local.

El evento contó con la presencia del Vocal I del ISJ, Diego Eduardo Chacón, quien destacó la importancia del trabajo territorial:

“Con estos espacios buscamos acompañar, informar y cuidar a cada afiliado, acercando herramientas para una vida más saludable en cada rincón de la provincia, como así también llegar de manera macro con más coberturas y beneficios a todos los afiliados del territorio jujeño”.

También participaron del Lanzamiento, Estrella Mercedes Ignacio, Secretaria de Acción Social y Deporte de la Municipalidad de Humahuaca, Directivos y miembros del Centro de Jubilados, equipos del área de Promoción de la Salud y Comunicación Institucional del ISJ.

Además, se brindó asesoramiento personalizado a los afiliados sobre las prestaciones y beneficios de la obra social, atendiendo consultas y evacuando dudas de manera directa.

El Vocal Chacón agradeció especialmente a la Intendenta Karina Paniagua, por el acompañamiento institucional y el trabajo articulado con el municipio que hace posible el desarrollo de estos espacios de prevención.

Finalmente, se anunció la próxima implementación del Taller de Inclusión Digital, una nueva propuesta pensada para que los afiliados puedan incorporar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a los servicios del ISJ y promuevan su autonomía digital.