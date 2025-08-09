La Municipalidad anunció el cronograma de vacunación antirrábica gratuita para la próxima semana

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos que se llevará a cabo del lunes 11 al domingo 17 de agosto en distintos barrios de la ciudad.

El servicio se ofrecerá en puestos móviles que recorrerán diferentes sectores, con el objetivo de garantizar la cobertura y prevenir la rabia, enfermedad que puede transmitirse a las personas. Se recuerda a los vecinos que la vacunación es anual, obligatoria y totalmente gratuita, y que las mascotas deben ser trasladadas por un adulto, con collar, correa y bozal en el caso de perros potencialmente peligrosos.

Cronograma

Lunes 11 de agosto

337 Viviendas Alto Comedero – Atlántico Sur 849 – De 10 a 14 hs

128 Viviendas Alto Comedero – Soldado Aguirre 385 – De 10 a 14 hs

La Loma – Mza. PA8 L12 – De 14 a 18 hs

Martes 12 de agosto

Tte. Estébez – Aguas Calientes 1254 – De 10 a 14 hs

Sector B2 – Calle Raúl Quispe Mza. 1109 L12 – De 10 a 14 hs

CIC Copacabana – Avda. Marina Vilte – De 14 a 18 hs

8 de Marzo – La Mendieta Mza. 18 L1 – De 14 a 18 hs

Miércoles 13 de agosto

AOMA – Cobre 2259 – De 10 a 14 hs

68 Viviendas Alto Comedero – Mza. AP4 L5 – De 10 a 14 hs

Mariano Moreno – (1) Perú/Nicaragua, (2) San Lorenzo/Guatemala – De 10 a 14 hs

Jueves 14 de agosto

30 Hectáreas – Mza. 223 L16 – De 10 a 14 hs

Arroyo Las Martas – Doncella esquina 247 – De 10 a 14 hs

Mariano Moreno – (1) Pasaje Boedo (Plaza), (2) 24 de Septiembre/Venezuela, (3) Multiespacio Mariano Moreno – Calle Perú – De 14 a 18 hs

Viernes 15 de agosto

El Obrero – Mza. 1 Sector 1 (Cocina) y Mza. 6/11 Sector 1 (SUM) – De 10 a 16 hs

Sábado 16 de agosto

Sector B1 – Perico/Valle Grande – Mza. 966 L1 – De 10 a 14 hs

Remanente 2 – Mza. AP6 L8 – De 10 a 14 hs

Remanente 3 – Mza. 1 L2 – De 10 a 14 hs

Domingo 17 de agosto

Ciudad de Nieva – (1) Aparicio (Plaza Hipólito Yrigoyen), (2) Pedro del Portal/Charcas, (3) Suipacha/Libertad – De 10 a 14 hs

Desde el municipio remarcaron la importancia de que los vecinos se acerquen con sus mascotas para completar el calendario de vacunación, reforzando así el cuidado de la salud animal y la prevención de enfermedades zoonóticas en la comunidad.