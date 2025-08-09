San Salvador de Jujuy y la ciudad chilena de Iquique avanzan en un hermanamiento para potenciar el turismo y el comercio

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, recibieron al director de Turismo de la Municipalidad de Iquique (Chile), Germán Gampuy Prieto, en el marco del Corredor Bioceánico Turístico. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los lazos regionales y sentar las bases para un futuro acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades.

El intendente Jorge valoró especialmente la visita, destacando que este tipo de intercambios permiten “construir vínculos sólidos entre comunidades que comparten historia, tradiciones y una mirada común hacia el desarrollo”. Además, subrayó la importancia de abrir canales de trabajo conjunto que potencien el turismo, la cultura y el comercio entre San Salvador de Jujuy e Iquique.

Córdoba destacó la relevancia de la visita y la oportunidad de profundizar el diálogo con su par chileno. “Es un placer recibir a nuestro colega de la ciudad de Iquique, el máximo responsable del área de turismo. Ya veníamos manteniendo conversaciones previas a través de plataformas virtuales y telefónicas”, señaló.

El objetivo central de este acercamiento es formalizar un acuerdo de hermanamiento que será protocolizado por las áreas de relaciones internacionales de ambos países. Dicho acuerdo no solo impulsará la cooperación en materia turística y cultural, sino que también abrirá oportunidades para el sector privado, el comercio y la conectividad.

“Existen lazos históricos entre nuestras comunidades. Muchos chilenos visitan Jujuy para disfrutar de sus paisajes y cultura, y muchos jujeños encuentran en Iquique un atractivo destino costero. Este intercambio tiene un enorme potencial”, subrayó Córdoba.

La concreción del hermanamiento se proyecta para el próximo mes de octubre, en el marco de un encuentro regional en Jujuy que reunirá a autoridades provinciales y locales de los países integrantes del corredor bioceánico. Allí se espera la firma del protocolo que oficialice estas iniciativas.

Por su parte, Gampuy Prieto agradeció la recepción y el trabajo conjunto con las autoridades jujeñas. “Nos conocemos desde hace muchos años y existe una relación histórica que queremos fortalecer y dotar de institucionalidad mediante un hermanamiento. Este paso es fundamental para el desarrollo y la promoción conjunta de las potencialidades turísticas y económicas de ambas regiones”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/VzrBx3bE5EE