Trabajo conjunto entre Municipio y Provincia en los Juegos Forja

Este sábado en Centro Deportivo N° 1 se llevó a cabo una fecha clasificatoria de los Juegos Forja, instancia provincial, regional y local que tiene por objetivo conformar seleccionados provinciales con miras a participar de los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en Mar del Plata.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, expresó, “estamos agradecidos con el Gobierno de la Provincia por permitirnos colaborar en estas instancias clasificatorias que generan una gran posibilidad para nuestros jóvenes, niños y niñas, de participar a nivel competitivo en la provincia para lograr clasificar para los juegos nacionales, en este evento tan tradicional que genera empatía por el deporte como una disciplina para todos nuestros vecinos”.

El secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, agradeció a las autoridades municipales, “quiero agradecer a la Municipalidad por llevar adelante este clasificatorio para los Juegos Forja de cara al futuro encuentro que tendrá lugar en Mar del Plata”. En cuanto al torneo clasificatorio explicó, “se vienen desarrollando los Forja en toda la provincia y regiones, en estas fechas tuvimos clasificatorios de Natación, Judo, Futsal masculino y femenino, con muchísima participación y una excelente organización de parte del equipo de la Muni, en un trabajo conjunto con nuestra Secretaría, para tener una delegación consolidada que va a estar viajando a Mar del Plata en los próximos meses”.

El director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, brindó algunos detalles sobre la fecha clasificatoria, “desde la dirección, estuvimos apoyando y sumándonos en esta instancia Capital de los Juegos Forja, en esta ocasión con el Futsal, tanto masculino como femenino; en esta etapa de clasificación se enfrentaron por zonas, y a partir de allí se van a cruzar en una semifinal y una final que tendrá lugar el próximo lunes 11, en este mismo lugar”.

A su vez, el director de Deportes Infantil y Juvenil, Leandro Calvetti, amplió con más detalles, “muy contentos de estar logrando esta clasificación regional que incluye a todos los equipos de la región Valles, con más de 7 u 8 equipos en la rama masculina, y 4 y 5 a nivel femenino; no son solo equipos de San Salvador sino de toda la región Valles”, y añadió, “quiero destacar la organización de la Dirección General de Deportes de la Municipalidad por haber llevado a cabo la instancia de manera muy prolija y ordenada, en una dinámica que se vino desarrollando desde temprano con todos los detalles, generando un espacio de contención para los chicos, en este caso para el Futsal; creemos que esta es la manera de trabajar, conjuntamente, articulados y abrazados para cada uno de los deportes”.

El funcionario provincial también explicó, “los Juegos Forja son una instancia provincial a nivel regional y local; de todos estos juegos se logrará clasificar un Seleccionado Provincial en 46 deportes que tenemos para competir en los Juegos Evita en Mar del Plata -a fines de septiembre y principios de octubre-; la idea es lograr conformar nuestros representativos provinciales consolidados para los primeros días de septiembre, brindándoles herramientas que les sirvan para poder tener un mejor proceso deportivo”.