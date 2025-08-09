Trabajo en territorio. Encuentro del Foro Regional de Género en El Carmen reunió a referentes de los Valles

En la ciudad de El Carmen se desarrolló el Foro Regional de Género en prevención y erradicación de la violencia de género

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante en la ciudad de El Carmen la reunión del Foro Regional de Áreas de Género de los Valles en el marco de acciones de prevención de la violencia de género.

Este es un espacio de trabajo colectivo y territorial que reúne a responsables y referentes de género de distintos municipios y comisiones municipales para fortalecer y articular políticas públicas de igualdad.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias y se recibieron aportes para la construcción de estrategias que garanticen la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, así como la promoción de derechos en cada localidad.

Encabezó la jornada la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, quien agradeció el compromiso de las mujeres referentes de Aguas Calientes, El Carmen, Monterrico, Puesto Viejo, San Antonio, Perico, Palpalá, Yala y San Salvador de Jujuy, destacando el trabajo que sostienen en sus comunidades. También brindó un reconocimiento especial al intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, por su acompañamiento y disposición para que el encuentro sea posible.

Participaron Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad y Gabriela Salinas, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.

Asimismo, estuvieron presentes más de diez referentes de género: Silvina Ortega de Aguas Calientes; Cintia Díaz de la ciudad de El Carmen; Nancy Caucota de Monterrico; Mirta Cuella de Pampa Blanca, Karen Franco referentes de Puesto Viejo; Yanina Correa de San Antonio; Gisel Rueda de Perico; Mariela Caiguara de Palpalá; Fernanda Altea de San Salvador de Jujuy; Celeste García en representación de Yala y Marcela Basquez, Secretaria de Desarrollo Humano.