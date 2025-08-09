Turismo. «Visit Argentina Workshop» se realizó en Paraguay para impulsar el turismo

La provincia de Jujuy formó parte del workshop “Visit Argentina” realizado en Asunción, Paraguay, donde se presentó ante operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados del país vecino.
La actividad, organizada por la Embajada Argentina en Paraguay y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, tuvo como objetivo fortalecer la promoción internacional del turismo argentino en un mercado estratégico para la región norte.
La delegación jujeña expuso su diversidad de paisajes, experiencias culturales y propuestas sostenibles, en línea con la estrategia provincial de posicionar a Jujuy como destino internacional. La participación incluyó rondas de networking, presentación de productos turísticos y vinculación con representantes del sector turístico paraguayo.
La jornada también contó con la presencia de Aerolíneas Argentinas, que presentó opciones de conectividad y beneficios para viajeros del Mercosur, lo cual refuerza la potencialidad de Jujuy como puerta de entrada al noroeste argentino.
Scioli participó de la acción comercial y de promoción
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el Workshop destinado a tour operadores, compañías aéreas, agencias de viajes y representantes de entidades turísticas públicas realizado en Paraguay. Además de los equipos técnicos, la comitiva argentina fue acompañada por representantes del sector privado y del sector público de las provincias de Jujuy y Neuquén, y de las localidades de Bariloche, Mar del Plata, Iguazú y Rosario.
Promociones de Aerolíneas Argentinas para volar al país
El Workshop Visit Argentina permite posicionar y comercializar la oferta turística, y acercar las novedades de tarifas promocionales de Aerolíneas Argentinas.
Los destinos nacionales con mayor demanda son Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Mendoza y El Calafate, mientras que los mercados emisores más activos incluyen San Pablo, Río de Janeiro, Miami, Montevideo, Santiago de Chile y Porto Alegre.
Con esta participación, Jujuy continúa afianzando su proyección regional e internacional, apostando por el trabajo articulado entre provincias, Nación y sector privado para consolidar su crecimiento turístico.
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.