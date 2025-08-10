Cultura. «Amares»: una muestra pictórica que invita a mirar el amor con otros ojos, desde hoy 9 de agosto hasta el 9 de setiembre

La Casa Macedonio Graz inauguró “Amares”, la nueva muestra de la artista Daniela Yazlle.

La propuesta invita a sumergirse en una exploración visual del amor y los vínculos humanos, desde una mirada íntima, honesta y profundamente emocional.

Durante la apertura, el público podrá compartir un momento con la artista, recorrer las obras por primera vez y conocer de cerca el universo creativo que da forma a esta exposición. La muestra se compone de una serie de pinturas que combinan técnica, color y sensibilidad, con una estética que interpela desde lo simple y lo esencial.

“Amares” podrá visitarse hasta el 9 de septiembre en Casa Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes), con entrada libre y gratuita.

La muestra forma parte de la agenda artística que organiza la Secretaría de Cultura de la Provincia, con el propósito de promover y visibilizar el trabajo de artistas jujeños y jujeñas.