La Comisión de Salud avanzó en el debate sobre la Ley de Residencias en Ciencias de la Salud

La Comisión de Salud de la Legislatura se reunió en el Salón Marcos Paz, donde recibieron como invitados al Lic. Gabriel Nicolás Fernández, Secretario General de APUAP, y a la Lic. Anahú Andrea Mendoza, Secretaria de Capacitación del gremio.

El presidente de la Comisión de Salud, diputado Omar Gutiérrez, explicó que el encuentro se centró en el análisis de un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Residencias en Ciencias de la Salud, con el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos en el sistema sanitario provincial.

Estamos trabajando en una norma que ya tuvo modificaciones hace unos años, pero que necesita ser revisada y actualizada. Hoy el sistema de residencias atraviesa una crisis a nivel nacional y provincial, y necesitamos que nuestros residentes se queden en Jujuy. Queremos garantizar su permanencia y mejorar sus condiciones laborales, expresó el legislador.

Entre los puntos destacados, Gutiérrez mencionó la propuesta de implementar el pase automático a planta permanente de los profesionales una vez finalizada su etapa de formación, evitando así la migración de especialistas hacia otras jurisdicciones.

Asimismo, subrayó la importancia de reconocer la tarea de los formadores que acompañan a los residentes y de incorporar derechos laborales claros, entendiendo que los médicos residentes no solo se forman, sino que también cumplen funciones dentro del sistema de salud.

Finalmente, el diputado señaló que la Comisión continuará recibiendo aportes de distintos sectores para enriquecer el proyecto y garantizar una ley que atienda las necesidades de los profesionales de la salud y de la comunidad jujeña.