Prevención del Grooming: Concejales recibieron a Mónica Cid

El encuentro, concretado el lunes por la mañana, permitió intercambiar experiencias y fortalecer acciones conjuntas para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en nuestra Ciudad.

Una vez finalizada la reunión, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar. manifestó: “La verdad que ha sido un verdadero gusto recibir a Mónica Cid y todo lo que ella implica como promotora de la Ley Mica Ortega, y la difusión de lo que es el Grooming en la República Argentina, en cada una de las provincias, haciendo conocer esta temática, que es un tema que debe preocuparnos a todos. La verdad que el uso de las redes, el uso de internet, como toda herramienta trae muchísimas ventajas y muchísimas posibilidades, pero también trae peligros y en ese sentido trabajarlos, sobre todo con los niños, con los adolescentes, creemos que es fundamental”.

Asimismo, Aguiar agregó: “Quiero agradecer esta campaña, nosotros vamos a coordinar acciones, hemos quedado en ese sentido con el Ejecutivo municipal, con el Ejecutivo provincial y vamos también a trabajar legislación local, a fin de que esta situación que trae aparejado muchísimo daño a algunos niños, niñas, adolescentes en toda la República Argentina, tenga en el ámbito de nuestra ciudad una temática concreta y un programa concreto de trabajo con cada uno de los actores”.

Por su parte, el Secretario de Niñez y Adolescencia y Familia de la provincia, Sergio Vidaurre, afirmó: ‘Justamente en el día de la fecha empezamos esta ronda de visitas institucionales y desde la Secretaría de Desarrollo Humano se gestionó la presencia de nuestra provincia de Mónica Cid, que es la mamá de quién fue Micaela Ortega, y que el Congreso de la Nación pueda sancionar esta Ley que hoy conocemos y prevenir esta violencia, esta vulneración de derechos o tipificada como delito”.

En referencia a otras actividades que tienen programadas, resaltó: “Vamos a participar de otras actividades en la Universidad, un encuentro con el intendente, la legislatura y va a brindar finalmente una exposición el día miércoles a las 18 horas en el salón auditorio del Colegio de Abogados, un conversatorio para el público en general, que busca implementar esta ley nacional en la provincia, los municipios, para que tengamos este plan, esta campaña de prevención”.

A su turno, Mónica Cid, madre de Mica Ortega. expresó: “Venimos de Bahía Blanca, somos parte de una agenda, también soy parte de un jurado que va a estar trabajando sobre los proyectos de niños y niñas. Vinimos a realizar una visita al Concejo Deliberante, estuvimos en la Secretaría de Niñez, vamos a estar en el Ministerio de Mujeres y en el Colegio de Abogados el día miércoles’.

También indicó: “Venimos a hablar sobre la concientización, sobre la Ley Mica Ortega, estamos tratando que se implemente acá en la provincia y, sobre todo, para prevenir este delito”.

Con respecto a la Ley, la Dra. Abril Cid, prima de Micaela Ortega comentó: “El objetivo de esta Ley es la prevención y la concientización, en este caso del delito de Grooming, tienen que saber que es la antesala de un montón de delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes , necesitamos que esta ley se implemente acá en la provincia de Jujuy, en las escuelas, para que los padres tengan todas las herramientas necesarias para poder detectar el delito a tiempo”, finalizó.

Además de los concejales, participaron del encuentro: Mónica Cid, referente social y madre de Mica Ortega; la Dra. Abril Cid; Sergio Vidaurre, Secretario de Niñez y Adolescencia y Familia de la provincia, la Dra. Yesica Quispe, Coordinadora de Promoción de Derecho de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia.