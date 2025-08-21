Alrededor de 200 vecinos se forman como promotores ambientales para regularizar deudas municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa promoviendo el programa de Promotores Ambientales, que permite a los vecinos regularizar deudas municipales mediante la capacitación y la participación activa en proyectos sobre la promoción de cuidado del ambiente. En este sentido, alrededor de 200 promotores ambientales distribuidos en 18 centros vecinales comenzaron su formación como promotores ambientales.

Al brindar detalles del programa, la directora de Participación Ciudadana Ebelia Vargas, dependiente de la Secretaria de Planificación y Ambiente, hizo referencia al trabajo que se lleva adelante a través de Promotores Ambientales, luego de un convenio que se firmó con los centros vecinales, “que permite a los vecinos capacitarse en temáticas ambientales para luego aplicar ese conocimiento en acciones concretas en sus respectivos barrios”.

Añadió en este orden, “la finalidad del programa es compensar tasas municipales que tienen los vecinos mediante diferentes prácticas en los barrios como actividades de promoción y cuidado del ambiente y de aspectos que tienen que ver con el cambio climático específicamente”.

En esta línea, Vargas resaltó la incorporación de 200 promotores ambientales provenientes de 18 centros vecinales entre los seis distritos inscriptos para participar del programa, “por lo que invitamos a los vecinos a sumarse a la tarea y trabajar en el barrio, en territorio y sensibilizar el cuidado del ambiente”. Para más información los interesados deben dirigirse a las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana, ubicado en el Maxi Carrefour (ex Mercado Sur).

En este contexto, Verónica Tognola de la Dirección de Economía Circular, detalló que en el proceso inicia con capacitaciones teóricas y luego realizar las prácticas ambientales. Entre las actividades que se llevan a cabo son los compostajes caseros, cuya explicación implica cómo transformar los residuos orgánicos en abono natural, puesto que el beneficio es reducir todos los residuos que van a parar a los rellenos sanitarios, y así colaborar a la gestión de los residuos.

Durante este año -añadió Tognola- se inició con la preparación de “hoteles de insectos”, estructuras diseñadas para albergar la reproducción de insectos polinizadores, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. Además, se fortaleció el trabajo de separación de residuos inorgánicos, promoviendo la clasificación de plásticos, papeles y cartones. “Esta iniciativa tiene como objetivo principal reducir la cantidad de residuos generados y transformarlos en materiales reutilizables mediante procesos de reciclaje”.

Más adelante, puso énfasis en las prácticas referente a la separación de aceite vegetal usado, que destacó de importante “disponerlo bien para no contaminar los cursos de aguas, teniendo en cuenta el convenio con la Empresa EcoAction, que los transforma en biodiesel”.

Concluyó Verónica Tognola diciendo “todas estas prácticas aportan beneficios ambientales y lo que es consumo responsable. Se suman cada vez más a la separación de plásticos, residuos, utilizando estas prácticas ambientales en sus barrios y el trabajo puerta a puerta”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/bmlfhQzQ8BA